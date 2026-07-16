Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quyết liệt hành động để đạt mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu giải trình làm rõ các nội dung đã được đại biểu nêu ra tại các phiên thảo luận tại tổ và chung tại hội trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu giải trình và làm rõ các vấn đề được đại biểu quan tâm. Ảnh: Đức Thụy

Trong đó, kịch bản tăng trưởng từ 8,8% đến 9,4% được đánh giá nằm trong khả năng thực hiện, còn mục tiêu tăng trưởng 10,2% đòi hỏi những giải pháp đột phá và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tăng trưởng GRDP đạt 8,21% là kết quả tích cực trong bối cảnh tỉnh mới hợp nhất và nhiều dự án lớn chỉ mới bắt đầu triển khai.

Đây là kết quả của sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của các địa phương cùng với việc tổ chức thường xuyên, thực chất các hoạt động xúc tiến đầu tư và gặp gỡ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, các địa phương đóng vai trò quyết định trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, phát triển sản xuất và thu hút đầu tư.

Quang cảnh phiên làm việc chiều 16-7. Ảnh: Đức Thụy

Trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng hiện nay chủ yếu nằm ở các địa phương, do đó, Bí thư và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp vào cuộc, tập trung thực thi nhiệm vụ, không chỉ dừng lại ở công tác chỉ đạo.

“Chúng ta đã có kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương, từng lĩnh vực. Bây giờ là giai đoạn thực thi. Nếu địa phương làm tốt thì tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang rà soát, cải tiến toàn bộ quy trình xử lý công việc theo hướng tinh gọn, cắt giảm tối đa các thủ tục và quy trình không cần thiết; hạn chế phát hành các loại giấy mời, văn bản chuyển xử lý trung gian nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai và cải cách hành chính.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc ứng dụng AI bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong hỗ trợ xử lý hồ sơ đất đai, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đặc biệt là các đại biểu đang công tác tại địa phương, tăng cường giám sát việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng, công tác quản lý, điều hành của các sở, ngành và địa phương; đồng thời tích cực đóng góp những ý kiến, kiến nghị cụ thể, thiết thực để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành, giám sát và đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Cơ quan Tư pháp tỉnh và các cơ quan có liên quan; đồng thời, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm đối với những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 30 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện; phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong đó, cần tập trung giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; khai thác hiệu quả các động lực mới sau hợp nhất tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Đồng thời, tập trung cao cho công tác đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế và thủy lợi.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với không gian phát triển mới; tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa - xã hội, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 30 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Đức Thụy

Tin tưởng vào sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công trên địa bàn tỉnh.