Gia Lai: Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng

Được biết, nạn nhân là em T.T.Q.N. Theo thông tin ban đầu, giữa em N. và em N.P. (học sinh lớp 8 cùng trường) có mâu thuẫn vì P. cho rằng N. đã nói xấu mình. Ngày 8-11, P. tìm đến nhà của N. để yêu cầu xin lỗi.

Sau đó, P. cùng nhóm khoảng 6-7 người khác cả nam và nữ đưa N. đến khu vực sân vận động của xã. Tại đây, một số người trong nhóm của P. đã dùng tay, chân hành hung, yêu cầu N. quỳ xuống. 1 người còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của em.

Sau khi vụ việc xảy ra, em N. đã được đưa đến Trung tâm Y tế An Khê để thăm khám với các tổn thương ở vùng bụng, tay, chân; có dấu hiệu đau đầu, không phát hiện tổn thương sọ não. Hiện em N. vẫn hoang mang, lo lắng, chưa ổn định tâm lý và chưa quay lại trường học.

Nhận được tin báo, Công an xã Cửu An đã xác minh và mời những người có liên quan lên làm việc. Qua đó, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các đơn vị trường học có liên quan để có biện pháp giáo dục, răn đe các học sinh vi phạm.