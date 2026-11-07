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246 căn hộ liên quan đến Mường Thanh dự kiến phải di dời: Cư dân được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

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NHÃ UYÊN (theo NDO, Hà Nội mới)

(GLO)- Hà Nội đang rà soát 246 căn hộ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ dự kiến phải di dời để xử lý vi phạm xây dựng. Người dân có thể được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển chỗ ở hoặc bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.

UBND phường Định Công (TP. Hà Nội) đang triển khai kế hoạch xử lý những tồn tại, vi phạm tại 4 tòa chung cư CT11, CT12A, CT12B và CT12C thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, liên quan đến hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Qua rà soát ban đầu có 246 căn hộ, diện tích từ 43-74m², nằm trong danh sách dự kiến phải di dời để phục vụ việc khắc phục các vi phạm.

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Khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP. Hà Nội). Ảnh: NDO

Theo thông tin được công bố tại hội nghị triển khai kế hoạch ngày 5-11, các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc sử dụng tầng 1 không đúng mục đích; tự ý chuyển đổi công năng các diện tích được quy hoạch làm thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng thành căn hộ ở. Bên cạnh đó, cơ cấu và diện tích một số căn hộ tại các tầng phía trên cũng có sự thay đổi so với phương án được phê duyệt.

Những thay đổi này làm gia tăng quy mô dân số, gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích phục vụ cư dân.

Chính quyền địa phương xác định việc xử lý sai phạm phải đi đôi với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người mua nhà không có lỗi.

Theo các phương án đang được xem xét, chủ đầu tư có thể thỏa thuận chi trả tiền cho người dân, đồng thời hỗ trợ chi phí di chuyển. Trường hợp có nhu cầu, cư dân có thể được xem xét bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.

Ngoài ra, người dân có thể lựa chọn nhận tiền và tự lo nơi ở mới. Một phương án khác là nhận tiền và đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định, nếu đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Theo kế hoạch của UBND phường Định Công, trong tháng 10 và 11-2026, các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra hiện trạng 4 tòa nhà, đối chiếu hồ sơ pháp lý, phân loại các hạng mục được phép tồn tại hoặc phải phá dỡ, đồng thời rà soát danh sách căn hộ bị ảnh hưởng.

Trong tháng 11 và 12-2026, địa phương tiếp tục phối hợp xác định giá đền bù, cập nhật danh sách các căn hộ phải di dời và xây dựng phương án tuyên truyền, vận động, tổ chức di dời.

Việc di dời cư dân dự kiến triển khai trong năm 2027, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2027-2028 sẽ tập trung xử lý, phá dỡ những công trình, hạng mục thuộc diện vi phạm theo quyết định của cơ quan chức năng.

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