Vụ phát hiện sọ người ở TP. Hồ Chí Minh: Hé lộ đặc điểm nhận dạng và giới tính nạn nhân

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh bước đầu xác định đặc điểm nhận dạng và giới tính của nạn nhân trong vụ phát hiện phần sọ người tại khu đất phía sau cổng số 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật, trên đường Lương Văn Can (phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định nạn nhân là nam giới, độ tuổi trung niên. Hàm răng trên của người này được bọc sứ, trong khi hàm dưới sử dụng răng giả.

Công an khám nghiệm hiện trường vào tối 9-11. Ảnh: Xuân Đoàn/Dân trí

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên đến nay cơ quan Công an vẫn chưa xác định được danh tính. Lực lượng chức năng đề nghị người dân có thông tin liên quan hoặc có người thân mất tích với đặc điểm nhận dạng nói trên nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để phối hợp xác minh.

Trước đó, chiều 9-11, một người dân khi đi tập thể dục vào khu đất trống trên đường Lương Văn Can (thuộc phường Linh Xuân), khu vực phía sau Trường Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh thì phát hiện vật thể có hình dạng nghi là sọ người nằm ven đường nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hồ Chí Minh đến hiện trường phong tỏa, khám nghiệm và tổ chức tìm kiếm các dấu vết liên quan.

Quá trình kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng tìm thấy thêm nhiều phần xương nghi của người nằm rải rác cách vị trí hộp sọ vài mét. Đáng chú ý, Công an còn phát hiện 1 sợi dây dù buộc vào cành cây.

Từ dấu vết này cùng các tài liệu thu thập tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân có thể tử vong trong tư thế treo cổ. Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu, nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một chiếc quần tây dài, áo thun ngắn tay màu xanh, áo khoác màu xanh đậm và đôi dép da hiệu Biti's cỡ 40. Những đặc điểm về trang phục, tư trang và nhân dạng đang được sử dụng để phục vụ công tác xác minh.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thu thập chứng cứ, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.