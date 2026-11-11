686 cơ sở y, dược tại Hà Nội liên quan đường dây “chạy” giấy phép hàng tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan tố tụng xác định 686 cơ sở y, dược tư nhân tại TP. Hà Nội thông qua môi giới đã chi hơn 8,67 tỷ đồng để được tạo điều kiện cấp phép, giảm lỗi hoặc bỏ qua sai phạm. Vụ án có 16 bị cáo, trong đó nhiều người từng là cán bộ Sở Y tế.

Ngày 10-11, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế TP. Hà Nội. Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử sau 2 lần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại phiên tòa xử vụ nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Giang Long/TTO

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2019-2024, một số lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền từ các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược tư nhân.

Cơ quan tố tụng xác định có tổng cộng 686 cơ sở y, dược tư nhân tại Hà Nội liên quan đến việc đưa tiền thông qua các đầu mối môi giới. Tổng số tiền nhóm môi giới nhận từ các cơ sở này lên đến hơn 8,67 tỷ đồng. Trong đó, hơn 3,56 tỷ đồng được xác định sử dụng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội; khoảng 850 triệu đồng là khoản nhóm môi giới hưởng lợi.

Đổi lại, các cơ sở được tạo điều kiện trong quá trình thẩm định, cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Một số cán bộ bị cáo buộc đã hướng dẫn cách khắc phục thiếu sót, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm, giúp cơ sở được cấp phép nhanh hơn, kể cả khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Theo thông tin được công bố tại phiên tòa, các đầu mối môi giới đưa ra mức giá khác nhau tùy loại giấy phép. Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) có mức giá từ 15-20 triệu đồng; giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) từ 30-50 triệu đồng; giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 60-70 triệu đồng.

Trong số các bị cáo, Tô Tử Anh - cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân bị cáo buộc nhận tổng cộng 1,275 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận nhận tiền từ một số cơ sở khám chữa bệnh nhưng giải thích rằng những khoản này được đưa dưới danh nghĩa “tiền nước, thuốc” và bản thân nghĩ đó là tiền cảm ơn vì đã hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện điều kiện hoạt động.

Cựu Phó trưởng phòng Trần Thị Bạch Tuyết cũng thừa nhận việc nhận tiền là sai phạm, song cho rằng bản thân không chủ động gợi ý hay yêu cầu các phòng khám đưa tiền. Theo cáo trạng, bị cáo nhận 50 triệu đồng để tạo điều kiện cấp phép nhanh, bỏ qua lỗi vi phạm cho 4 phòng khám.

Một bị cáo khác là Đỗ Đình Long - cựu chuyên viên của phòng - bị cáo buộc nhận hơn 321 triệu đồng để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi và cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Đáng chú ý, 2 đầu mối môi giới Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh bị cáo buộc nhận số tiền rất lớn từ các cơ sở. Trong đó, Bích nhận hơn 4,65 tỷ đồng từ 439 cơ sở, còn Lan Anh nhận hơn 4,46 tỷ đồng từ 139 cơ sở. Đây là các khoản tiền môi giới nhận, không phải số tiền được xác định đã chuyển toàn bộ cho cán bộ Sở Y tế.

Vụ án có 16 bị cáo, gồm 9 người bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và 7 người bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Tại phiên tòa ngày 10-11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong đó, Tô Tử Anh bị đề nghị 7-8 năm tù; Nguyễn Thị Huy - cựu cán bộ Sở Y tế TP. Hà Nội bị đề nghị 8-9 năm tù. Cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức bị đề nghị 24-30 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết bị đề nghị 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.