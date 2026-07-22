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Xác minh vụ tài xế taxi bị hành hung tại sân bay Phù Cát

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 22-7, nguồn tin từ Công an xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiến hành xác minh vụ tài xế hãng Lado Taxi bị hành hung tại sân bay Phù Cát.

Sáng 22-7, mạng xã hội xuất hiện thông tin, clip ghi lại cảnh một tài xế bị hai người hành hung khi đang ngồi trong ô tô. Nạn nhân được cho là tài xế của hãng taxi Lado. Vụ việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm vụ việc.

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Tài xế hãng Lado Taxi bị hành hung trong ô tô. Ảnh chụp từ clip

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hoài - Giám đốc điều hành hãng Lado Taxi khu vực An Nhơn (thuộc Chi nhánh Gia Lai) xác nhận: Tài xế bị đánh trong clip là anh Lê Xuân H. (SN 1997, trú tại xã Xuân An). Vụ việc xảy ra vào sáng 21-7, tại khu vực sân bay Phù Cát.

“Tài xế H. có hoàn cảnh khó khăn. Vợ mất cách đây 2 năm, H. đi làm nuôi con nhỏ 2 tuổi. Sau khi bị đánh, H. đã nhập viện điều trị thương tích. Đơn vị đã trình báo sự việc đến Công an xã Phù Cát, đề nghị xác minh làm rõ và xử lý theo quy định” - ông Hoài thông tin.

Tài xế H. cho biết: Vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 13 phút ngày 21-7. Thời điểm này, anh đang ngồi trong ô tô ở bãi đậu xe tại sân bay Phù Cát thì bị tấn công. 2 người đánh anh là tài xế của một hãng taxi khác đang hoạt động tại khu vực sân bay.

Sau một hồi bị khống chế đánh đập, nạn nhân mới thoát được ra ngoài. Theo anh H., nhiều ngày trước đó giữa anh và người liên quan đã xảy ra bất đồng trong việc đón khách tại sân bay. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc 2 người này hành hung anh.

Sáng 21-7, nạn nhân đến trình báo sự việc tại Công an xã Phù Cát và nhập viện điều trị vết thương. Sau 2 ngày bị đánh, nạn nhân cho biết vẫn còn đau ê ẩm vùng đầu kèm các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt.

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