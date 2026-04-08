Thêm nạn nhân trong vụ cụ bà bán quán ăn bị hành hung ở Quy Nhơn Nam

(GLO)- Liên quan vụ cụ bà bán quán ăn trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bị hành hung, không chỉ bản thân cụ bà mà người con trai khi hay tin đến hiện trường cũng bị tấn công.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 8-4, quán ăn xảy ra vụ việc là quán Bánh bèo nóng Tây Sơn - một quán ăn vỉa hè hoạt động cả ngày lẫn đêm, được nhiều người lao động biết đến, nằm trước căn nhà số 63 Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Quán bánh bèo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Chơn

Chị N.T.H. (SN 1984, phường Quy Nhơn Nam) chủ quán cho biết nạn nhân là nhân viên phục vụ tại quán, làm việc khung giờ từ 23 giờ đến sáng.

“Nạn nhân ở trọ gần quán, thường gọi là bà Xíu. Thời điểm xảy ra sự việc chỉ có bà Xíu trông quán. Sau khi đánh bà, thanh niên đó còn đánh cả con bà ấy” - chị H. nói.

Các nhân viên ở quán ăn cho biết, nạn nhân ở trọ một mình, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bị bệnh xương khớp, đi đứng khó khăn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân tên T.T.L. (SN 1966), đang nằm điều trị tại khoa Ngoại Kỹ thuật cao, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).

Bà L. cho biết bà người gốc Huế, vào Gia Lai sinh sống từ cách đây mấy chục năm. Bà hiện ở trọ tại đường Thành Thái, còn người con trai tên T.M.L. (SN 2001, hiện ở trọ trên đường Tây Sơn, cùng phường Quy Nhơn Nam).

Bà L. bị đánh đập khi làm việc một mình tại quán ăn vào rạng sáng 7-4. Ảnh chụp màn hình

Theo bà L., khi đến quán mua đồ ăn, 1 trong số 3 thanh niên tỏ vẻ bực bội, lớn tiếng khiến giữa hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó người này liên tục chửi bới, tấn công bà. Đến khi con trai bà đến nơi thì cũng bị thanh niên này đánh đập. Người này còn rút dao từ ô tô để đe dọa nạn nhân.

Sau khi bị tấn công, bà L. được con trai đưa vào bệnh viện chăm sóc. Hiện bà tinh thần đã ổn định nhưng còn sưng đau ở những vị trí bị đánh ở vùng đầu, mặt. Sức khỏe của con trai bà cũng đã ổn định.

“Tôi chưa gặp nhóm thanh niên này lần nào, cũng không thù oán gì. Sau khi xảy ra sự việc, người thân của thanh niên đánh tôi đã đến xin lỗi, năn nỉ bỏ qua” - bà L. nói.

Nạn nhân nằm viện điều trị thương tích sau khi bị đánh đập. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sáng 8-4, nguồn tin của phóng viên cho biết Công an phường Quy Nhơn Nam đã tiến hành xác minh bước đầu và báo cáo sự việc đến Công an tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Theo kết quả xác minh, thanh niên hành hung bà L. là N.V.Y. (SN 1991, trú phường Quy Nhơn Nam). Hai người đi cùng là N.V.H. (SN 1988) và T.V.B. (SN 1993).

Theo Y. trình bày, trong lúc mua bánh bèo, giữa Y. và bà L. xảy ra tranh cãi nên đã tấn công nạn nhân. Lúc này H. và B. can ngăn.

Trưa 8-4, đại diện Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết đơn vị sẽ làm rõ hành vi của Y. và xử lý nghiêm theo quy định. Lực lượng Công an cũng khuyến cáo nhiều thông tin trên mạng xã hội mang tính 1 chiều, do đó đề nghị người dân khi tiếp cận thông tin phải tỉnh táo, hết sức thận trọng khi bình luận, chia sẻ, đăng tải thông tin.