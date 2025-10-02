Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày Sân khấu Việt Nam

(GLO)- Tối 1-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Chi hội Sân khấu Gia Lai phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch).

Các đại biểu cùng đông đảo khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật. Ảnh: P.L

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên và khán giả.

Các diễn viên, nghệ nhân biểu diễn tiết mục múa Trình tường. Ảnh: P.L

Những tiết mục đặc sắc được các diễn viên, nghệ nhân dàn dựng biểu diễn gồm: múa Trình tường; hô hát Bài chòi cổ; trích đoạn tuồng “Trương Phi đâm tóc Lữ Bố” (trích trong tuồng “Tam anh chiến Lữ Bố”); dân ca bài chòi “Vươn khơi bám biển”; trích đoạn tuồng “Trưng Vương đề cờ”.

Các nghệ nhân biểu diễn hô hát Bài chòi cổ. Ảnh: P.L

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày Sân khấu Việt Nam. Đồng thời, chương trình còn là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu tri ân nghiệp Tổ và các bậc tiền nhân đã sáng tạo, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống.