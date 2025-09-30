Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày Sân khấu Việt Nam

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật với nhiều loại hình đặc sắc.

Theo kế hoạch, vào lúc 19 giờ 30 phút tối 1-10 (nhằm ngày 10-8 âm lịch), Nhà hát sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật truyền thống để phục vụ khán giả.

Các tiết mục đặc sắc được dàn dựng biểu diễn gồm: múa Trình tường, trích đoạn hát bội Trưng Vương đề cờ do Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn; diễn xướng bài chòi cổ, trích đoạn hát bội Trương phi đâm tóc Lữ Bố do các nghệ nhân dân gian trình diễn; tiết mục dân ca bài chòi Vươn khơi bám biển do Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định biểu diễn.

tiet-muc-trinh-tuongjpg.jpg
Múa Trình tường thể hiện nét vũ đạo, phục trang, hóa trang đặc trưng của hát bội Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận
tiet-muc-vuon-khoi-bam-bienjpg.jpg
Tiết mục dân ca bài chòi Vươn khơi bám biển sẽ biểu diễn vào tối ngày 1-10. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Ngày Sân khấu Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cũng sẽ tổ chức giỗ Tổ ngành Sân khấu Việt Nam vào sáng 3-10 (nhằm ngày 12-8 âm lịch). Lễ giỗ sẽ được tổ chức theo nghi thức truyền thống gồm: khởi chinh cổ, khởi nhạc, chánh tế dâng hương cáo tôn thần, lễ nghinh thần, đọc chúc văn khấn cáo tôn thần…

le-gio-tojpg.jpg
Lễ giỗ Tổ ngành Sân khấu Việt Nam sẽ được Nhà hát tổ chức vào sáng 3-10 (nhằm ngày 12-8 âm lịch). Ảnh: Ngọc Nhuận

Đây là những hoạt động có ý nghĩa tôn vinh nghệ thuật sân khấu, tri ân tổ nghề, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

