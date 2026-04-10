Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang được chọn vào đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026

Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) là kỳ thi vật lý thường niên cấp châu lục dành cho học sinh THPT toàn châu Âu và một số nước khách mời, trong đó có Việt Nam. Đây là cuộc thi vật lý uy tín trên thế giới bên cạnh Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) và Olympic Vật lý Châu Á (APhO). Mỗi quốc gia tham gia cử 5 học sinh dự thi 2 phần: lý thuyết (5 giờ) và thực hành (5 giờ).

Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) vinh dự ghi tên trong đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) năm 2026. Ảnh: Trần Dung

Đội tuyển EuPhO Việt Nam năm 2026 được lựa chọn dựa trên kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Theo đó, đội tuyển gồm 5 học sinh: Nguyễn Nhật Anh - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng); Nguyễn Vũ Mạnh Khang - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai); Nguyễn Thành Trung - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh); Hoàng Văn Thái Sơn - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh); Trần Thanh Bình - Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế (TP. Huế).

Với niềm yêu thích bộ môn Vật lý, Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đã nỗ lực tích lũy kiến thức để tự tin tham dự các kỳ thi lớn. Em đạt giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 cùng nhiều huy chương các kỳ thi Olympic khu vực. Đặc biệt, Mạnh Khang xuất sắc đạt giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 và được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2026.

Năm 2026, kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 12 đến 16-6.