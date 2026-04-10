Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang được chọn vào đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026

TRẦN DUNG
(GLO)- Nam sinh Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) vinh dự ghi tên trong đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) năm 2026.

Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) là kỳ thi vật lý thường niên cấp châu lục dành cho học sinh THPT toàn châu Âu và một số nước khách mời, trong đó có Việt Nam. Đây là cuộc thi vật lý uy tín trên thế giới bên cạnh Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) và Olympic Vật lý Châu Á (APhO). Mỗi quốc gia tham gia cử 5 học sinh dự thi 2 phần: lý thuyết (5 giờ) và thực hành (5 giờ).

Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) vinh dự ghi tên trong đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) năm 2026. Ảnh: Trần Dung

Đội tuyển EuPhO Việt Nam năm 2026 được lựa chọn dựa trên kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Theo đó, đội tuyển gồm 5 học sinh: Nguyễn Nhật Anh - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng); Nguyễn Vũ Mạnh Khang - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai); Nguyễn Thành Trung - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh); Hoàng Văn Thái Sơn - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh); Trần Thanh Bình - Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế (TP. Huế).

Với niềm yêu thích bộ môn Vật lý, Nguyễn Vũ Mạnh Khang (lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đã nỗ lực tích lũy kiến thức để tự tin tham dự các kỳ thi lớn. Em đạt giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 cùng nhiều huy chương các kỳ thi Olympic khu vực. Đặc biệt, Mạnh Khang xuất sắc đạt giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 và được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2026.

Năm 2026, kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 12 đến 16-6.

Có thể bạn quan tâm

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Giáo dục

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tin tức

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin tức

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

Tin tức

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

