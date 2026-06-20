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Gia Lai: 85 học viên tham gia tập huấn an toàn, vệ sinh lao động

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 20-6, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định (Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 tại Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đông Nam Á (xã Tây Sơn).

Theo đó, 85 cán bộ, nhân viên và công nhân của Công ty được phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn nhận diện nguy cơ mất an toàn trong quá trình làm việc, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và cách xử lý các tình huống phát sinh tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, học viên còn được thực hành xử lý một số tình huống thực tế gắn với môi trường sản xuất của doanh nghiệp.

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Quang cảnh chương trình tập huấn. Ảnh: Lan Hương

Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp, bám sát điều kiện thực tế sản xuất; qua đó giúp người lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

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