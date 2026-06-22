Thắp lửa sáng tạo từ dây chuyền sản xuất

(GLO)- Từ thực tiễn lao động, nhiều công nhân đã chủ động tìm tòi, đưa ra sáng kiến thiết thực giúp nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp. Những đóng góp thầm lặng ấy không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo trong các nhà máy, xí nghiệp.

Anh Phan Vũ Hiển (36 tuổi) - Tổ trưởng vận hành hệ thống Công ty TNHH Austfeed Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông) và chị Phùng Thị Tài (47 tuổi) - Tổ trưởng kỹ thuật Xí nghiệp A2, Công ty CP Đầu tư An Phát (Cụm công nghiệp Tam Quan, phường Tam Quan) là 2 điển hình như thế.

Với nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, cả 2 đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Gắn bó nhiều năm với lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, anh Hiển luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc tối ưu hóa quy trình vận hành. Trong quá trình trực tiếp quản lý hệ thống cân - trộn tại Công ty, anh nhận thấy việc nguyên liệu sau cân tự động chỉ được dẫn vào buồng trộn qua 1 tuyến duy nhất khiến tình trạng quá tải cục bộ thường xảy ra khi xử lý các mẻ lớn, làm gia tăng thời gian chờ và ảnh hưởng đến năng suất chung của dây chuyền.

Anh Phan Vũ Hiển (bìa phải) vận hành máy móc thiết bị tại phòng làm việc. Ảnh: N.M

Từ thực tế đó, năm 2024, anh đề xuất sáng kiến “Ứng dụng công nghệ tự động hóa đề xuất đầu tư lắp đặt thêm hệ thống line dẫn nguyên liệu trước trộn”.

Sau khi được áp dụng, thời gian tải liệu dưới các phễu cân nguyên liệu giảm từ hơn 8 phút xuống còn hơn 6 phút mỗi mẻ, giúp giảm đáng kể thời gian dừng của hệ thống cân - trộn. Đặc biệt, năng suất trộn tăng từ 21 tấn/giờ lên 27 tấn/giờ, tương đương gần 30% so với trước đây.

Không chỉ nâng cao sản lượng, sáng kiến còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Chi phí sản xuất giảm từ 200 đồng xuống còn 195 đồng/kg sản phẩm, giúp công ty tiết kiệm khoảng 40 triệu đồng/tháng. Việc giảm thời gian dừng máy cũng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị, hạn chế hao phí và từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.

Anh Hiển chia sẻ: “Việc các sáng kiến được ghi nhận, đi vào thực tiễn sản xuất giúp tôi rút ra bài học về tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi để tạo ra nhiều giá trị hơn cho đơn vị. Hiện tôi tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng khối lượng trộn của máy lên khoảng 30%, góp phần tăng năng suất, giảm thời gian chết”.

Theo bà Ngô Thị Vinh - Trưởng Ban Quản lý Nhà máy (Công ty TNHH Austfeed Bình Định), Công ty luôn xác định người lao động là trung tâm của sự phát triển.

Vì vậy, đơn vị thường xuyên ghi nhận, khuyến khích và đề xuất Tập đoàn MAVIN khen thưởng, tôn vinh những cá nhân có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cũng bằng tinh thần không ngừng tìm tòi, sáng tạo, chị Phùng Thị Tài đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty CP Đầu tư An Phát.

Hơn 25 năm gắn bó với Công ty, hiện là Tổ trưởng kỹ thuật Xí nghiệp A2, chị trực tiếp phụ trách công tác kỹ thuật các chuyền may, xây dựng quy trình công đoạn, đào tạo công nhân và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Là người theo dõi thực tế tại chuyền may, chị Phùng Thị Tài (bìa phải) đã đề xuất sáng kiến “Cải tiến bước đi sản phẩm”. Ảnh: ĐVCC

Năm 2025, từ quá trình theo dõi thực tế tại chuyền may, chị đề xuất sáng kiến “Cải tiến bước đi sản phẩm”. Trước khi cải tiến, một công đoạn trong dây chuyền phải trải qua 5 thao tác với 3 loại thiết bị khác nhau, mất khoảng 206 giây và cần tới 5 lao động tham gia. Quy trình phức tạp không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn ảnh hưởng đến năng suất chung.

“Sau khi nghiên cứu, tôi đề xuất thay đổi cách tổ chức công đoạn, sử dụng máy một kim chạy bằng rập nhựa để tích hợp nhiều thao tác. Nhờ đó, thời gian thực hiện giảm xuống còn 170 giây, rút ngắn 36 giây cho mỗi sản phẩm.

Đặc biệt, số lao động cần bố trí cho công đoạn này giảm từ 5 người xuống còn 3 người nhưng vẫn bảo đảm sản lượng. Việc cải tiến cũng giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất, tạo thuận lợi cho công tác đào tạo và bố trí nhân sự” - chị Tài chia sẻ.

Bà Trương Thị Năm - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư An Phát - nhận định: Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng nâng cao năng suất, giảm chi phí và phát triển bền vững, những người lao động trực tiếp như chị Tài là những hạt nhân lan tỏa tinh thần sáng tạo, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Từ những sáng kiến bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất, anh Hiển và chị Tài không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp mà còn góp phần lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định vai trò của người lao động trong hành trình phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.