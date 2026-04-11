Phát huy sáng kiến, nâng cao sức chiến đấu

Các mô hình, sáng kiến không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Từ thực tiễn công tác, sáng kiến “Ba lô phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn” của đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, là minh chứng sinh động cho tư duy sáng tạo trong quân đội.

Sản phẩm không cầu kỳ về công nghệ, không đòi hỏi điều kiện sản xuất phức tạp nhưng giải quyết trực tiếp những bất cập tồn tại lâu nay trong điều kiện mưa bão, thiên tai. Đây cũng là một trong những điểm nhấn tại Hội thi mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2026 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Đại tá Đinh Văn Thê cho biết: “Khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bộ đội thường xuyên cơ động trong môi trường ngập nước, mưa lớn kéo dài. Ba lô hiện tại chưa đảm bảo khả năng chống thấm, khiến vật dụng thiết yếu dễ hư hỏng. Từ yêu cầu đó, tôi nghiên cứu tạo ra chiếc ba lô sử dụng vật liệu chuyên dụng, thiết kế liền khối, ép keo các đường may, kết hợp nắp đậy kín. Chi phí chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/chiếc, dễ triển khai rộng rãi, phù hợp nhiều loại hình nhiệm vụ”.

Các sản phẩm trưng bày tại Hội thi mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Ảnh: H.H

Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (Bộ CHQS tỉnh), phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai hiệu quả khi luôn đề cao vai trò chủ thể của cán bộ, chiến sĩ, khuyến khích mọi ý tưởng sáng tạo và phát huy trí tuệ tập thể. Đơn vị có 12 sản phẩm tham gia Hội thi mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2026, trong đó có 3 sáng kiến đạt giải.

Đại tá Trần Đại An - Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất - cho biết: Ban Chỉ huy nhận thức sâu sắc rằng phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là động lực quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của phong trào; gắn chặt với phong trào thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần sáng tạo, trí tuệ tập thể trong nghiên cứu và hoàn thiện sáng kiến. Cùng với đó, chú trọng sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Tương tự, Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh) cũng triển khai phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật rộng khắp và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thượng tá Đào Duy Khánh - Chính ủy Trung đoàn - cho hay: “Đơn vị đã quán triệt chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, xác định phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Mới đây, đơn vị tham gia hội thi của Bộ CHQS tỉnh với 15 sản phẩm, đạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Kết quả này khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn, đồng thời thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là động lực để Trung đoàn 991 tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Theo Bộ CHQS tỉnh, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được triển khai nhiều năm và ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Các mô hình, sáng kiến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí mà còn góp phần đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thực tiễn.

Đầu năm 2026, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với 75 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của 17 đơn vị trực thuộc tham gia. Trong đó, 20 sản phẩm tiêu biểu được trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích. Những kết quả này không chỉ phản ánh tinh thần ham học hỏi, ý chí thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.