Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khen thưởng 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu

ANH TUẤN
(GLO)- Ngày 7-4, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc Hội thi mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026.

Hội thi năm nay thu hút 3.245 mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện và 75 sản phẩm sáng kiến, cải tiến của các cơ quan, đơn vị tham gia. Nhiều mô hình, sáng kiến được đầu tư công phu, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị.

Nhiều mô hình, sáng kiến được đầu tư công phu, phù hợp thực tiễn. Ảnh: Anh Tuấn

Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Ban giám khảo chấm điểm; tập trung đánh giá tính khoa học, sáng tạo và hiệu quả ứng dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy.

Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hội thi. Ảnh: Anh Tuấn

Kết thúc hội thi, có 20 sáng kiến tiêu biểu được Bộ CHQS tỉnh trao giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích. Về tập thể, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 5 đơn vị: Trung đoàn 991 đạt giải nhất; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất và Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) đạt giải nhì; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đăk Pơ và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đạt giải ba.

Hội thi góp phần thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang tỉnh.

