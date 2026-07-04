Bộ Nội vụ cập nhật danh mục hưởng phụ cấp khu vực sau sắp xếp

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ cập nhật danh mục địa bàn, đơn vị áp dụng phụ cấp khu vực theo tên gọi và địa giới hành chính mới, có hiệu lực từ ngày 15.8.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong khu vực nhà nước.

Phường Vũng Tàu (TP.HCM) nhìn từ trên cao

Điểm đáng chú ý nhất của thông tư là cập nhật lại danh mục địa bàn và đơn vị được hưởng phụ cấp khu vực theo tên gọi, địa giới hành chính và cơ cấu tổ chức mới, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và kiện toàn bộ máy của các cơ quan nhà nước.

Theo đó, Bộ Nội vụ sửa đổi quy định về đối tượng áp dụng để thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Đối tượng hưởng phụ cấp khu vực tiếp tục gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương theo bảng lương của Nhà nước làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định.

Một điểm mới khác của thông tư là việc chuẩn hóa các thuật ngữ pháp lý để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Mức lương tối thiểu chung được thay thế bằng mức lương cơ sở làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung làm rõ nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Thông tư cập nhật tên các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới. Cạnh đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo thay cho cơ quan trước đây; đồng thời điều chỉnh tên gọi của nhiều tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang để bảo đảm phù hợp với thực tế sau khi sắp xếp.

Đáng chú ý, phụ lục ban hành kèm theo thông tư được sửa đổi toàn diện, trong đó cập nhật danh mục các xã, địa bàn, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, vùng biển, trạm đèn đảo, đài phát sóng và nhiều đơn vị khác được hưởng phụ cấp khu vực theo các hệ số từ 0,1 đến 1,0.

Phụ lục ban hành kèm theo thông tư cũng tiếp tục quy định hệ số phụ cấp khu vực đối với nhiều địa bàn đặc thù sau khi cập nhật theo mô hình đơn vị hành chính mới, gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở.

Trong đó, mức phụ cấp cao nhất là hệ số 1,0, áp dụng đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng, đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hòa).

Mức 0,7 được áp dụng đối với các xã miền núi, các đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Côn Đảo (TP.HCM), Thổ Châu (An Giang)… và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính.

Ngoài ra, nhiều đảo, đặc khu và địa bàn ven biển tiếp tục được hưởng mức phụ cấp từ 0,3 - 0,5, như đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải (An Giang) hưởng hệ số 0,5; các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Buông, Hòn Đá Bạc, Hòn Dương (Cà Mau) cũng hưởng hệ số 0,5; xã Đất Mũi (Cà Mau) hưởng hệ số 0,3.

Đối với mức 0,2, danh mục có nhiều địa bàn tại các tỉnh, thành phố cùng nhiều trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng trên cả nước.

Trong khi đó, mức 0,1 áp dụng cho nhiều xã, phường, trạm đèn biển, trạm luồng, đài phát sóng và một số trại giam, trại tạm giam sau khi cập nhật theo tên đơn vị hành chính mới.

Việc sửa đổi thông tư nhằm đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, không làm thay đổi chính sách và phù hợp với thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, góp phần khắc phục những bất cập, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện phụ cấp khu vực, đảm bảo nguyên tắc công bằng, tương quan giữa các địa bàn và ngăn ngừa việc mở rộng đối tượng, điều chỉnh không đúng định hướng, phát sinh gánh nặng ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ 15.8.2026.

Theo Thu Hằng (TNO)