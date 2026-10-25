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Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Từ ngày 22 đến 24-10, tại phường Pleiku, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn những nội dung, quy định mới trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Nội dung trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; cơ chế quản lý, tổ chức phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, đàm phán hợp đồng; kiểm tra, giám sát, quản lý dữ liệu; áp dụng khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia.

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Cán bộ, công chức các xã tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới.

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