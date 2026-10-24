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Thời sự

Gia Lai: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, công tác Mặt trận

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 23-10, tại phường Quy Nhơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026 cho trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, làng, tổ dân phố thuộc 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh.

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Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hân

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực, kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, vận dụng hiệu quả kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

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Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Thị Thu tập huấn chuyên đề kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân. Ảnh: Nguyễn Hân

Trong 2 ngày 23 và 24-10, các học viên được trang bị 5 chuyên đề về kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; cập nhật tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; những vấn đề về dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; những điểm mới trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn các nội dung về tổ chức và hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hân

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở có điều kiện cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn; góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận tại địa phương.

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