UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(GLO)- Sáng 22-10, tại Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm thống nhất nội dung phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành liên quan.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ cùng sát cánh với UBND tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển KT-XH. ﻿Ảnh: Nguyễn Hân

MTTQ các cấp đã tổ chức 2.116 cuộc giám sát trực tiếp trong công tác bầu cử, thực hiện 64 nội dung phản biện xã hội, tham gia góp ý 518 dự thảo văn bản; tổ chức 3.133 điểm tiếp xúc cử tri, với hơn 265.000 lượt người tham dự.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân được phản ánh kịp thời đến các cấp, các ngành. Cùng với giám sát, phản biện xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội còn tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo và cải thiện đời sống.

Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt khoảng 17.652 tỷ đồng, với 331.865 hộ vay, thông qua 5.754 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo. Ảnh: Nguyễn Hân

Kết quả này cho thấy vai trò của công tác phối hợp không chỉ ở việc tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân mà còn phải được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu phát triển tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đồng hành cùng chính quyền tham gia phát triển KT-XH.

Đồng chí cho rằng, hai bên cần tiếp tục xây dựng chương trình phối hợp hằng năm chặt chẽ với những nội dung, nhiệm vụ rõ ràng; định kỳ hằng quý đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Để việc phối hợp mang lại hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình phát triển KT-XH để MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân.

Đối với các dự án trọng điểm, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ngay khi triển khai dự án, UBND tỉnh cần chủ động thông tin để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân ngay từ đầu; phối hợp thông tin chính sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Cùng với đó, UBND tỉnh cần phối hợp cung cấp sớm các đề án, dự án, chính sách phát triển KT-XH để MTTQ phát huy vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng các chính sách được tốt hơn; cùng phối hợp tổ chức đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề từ cơ sở để kịp thời giải quyết.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa công tác phối hợp đi vào thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, các hội Liên hiệp Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh cần bám sát địa bàn, nắm chắc nhu cầu của hội viên, xây dựng các mô hình hỗ trợ phù hợp, giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức; chủ động đề xuất chính sách sát với thực tiễn, phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội.

Trong đó, quan tâm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để bảo đảm các nội dung phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng: Hai bên cần cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch hành động, duy trì giao ban định kỳ hằng quý và tổ chức ký kết quy chế phối hợp vào tháng 11 hằng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); bảo đảm từng nhiệm vụ được giao đều có người chịu trách nhiệm, có sản phẩm cụ thể và có kết quả thực chất.