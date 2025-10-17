Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuối buổi chiều 17-10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Hội nghị đã biểu thị sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, các mặt khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, bổ sung nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm cũng như cả năm 2025.

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì hội nghị. Ảnh: N.H

Hội nghị cũng đã xem xét, thông qua Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: N.H

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-phát biểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, cập nhật, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đề án bổ sung phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm không thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát các dự án, chương trình, kế hoạch, kịch bản tăng trưởng kinh tế, xác định và bố trí đầy đủ các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung phát biểu đề nghị các tổ chức đảng cơ sở quan tâm công tác phát triển đảng viên trong 3 tháng cuối năm. Ảnh: N.H

Tập trung hoàn thiện thủ tục để tổ chức khởi công các công trình hạ tầng trọng điểm: Đường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, Khu công nghiệp Hoài Mỹ, Khu công nghiệp và bến cảng Phù Mỹ theo đúng tiến độ đề ra. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp hiện hữu; khởi công và hoàn thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn để sẵn sàng mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn. Tiếp tục rà soát, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn vướng mắc trên địa bàn (kể cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước). Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự và chất lượng xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, thị trường; triển khai quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, duy trì và mở rộng các thị trường xuất khẩu hiện có; kịp thời có giải pháp ứng phó hiệu quả các rào cản thương mại mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình phát biểu đề nghị các Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát trong các tháng cuối năm.

﻿Ảnh: N.H

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải... Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và tổ chức tốt các sự kiện để kích cầu du lịch; tập trung đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng các loại hình, sản phẩm du lịch.

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế; mở rộng cơ sở thu; quyết liệt thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phấn đấu thu ngân sách đạt 25.000 tỷ đồng, vượt dự toán Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Bảo đảm chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức, kế hoạch; đồng thời, triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không thật sự cấp thiết.

Chỉ đạo rà soát tổng thể số lượng cơ sở nhà, đất, tài sản khác trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất, tài sản khác dôi dư, không sử dụng sau khi sắp xếp, bảo đảm không để thất thoát, lãng phí.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu. Tập trung sản xuất vụ Mùa 2025 đạt hiệu quả và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả heo Châu Phi. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học. Thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Ủy ban Châu Âu lần thứ 5 tại Việt Nam về thực hiện các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; đồng thời, chỉ đạo triển khai những quy định mới của Hoa Kỳ theo Đạo luật Bảo vệ Thú biển (MMPA).

Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông Trần Văn Phúc phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Ảnh: N.H

Hướng dẫn các xã mới sau sáp nhập rà soát, đánh giá và duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2025.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa-thể thao, sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các trường phổ thông; đẩy mạnh triển khai chương trình giáo dục STEM theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 22-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và 04 Đề án về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới; tăng cường hiệu quả công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh trên người; bảo đảm sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động.

Hoàn thành việc xây dựng Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình, kế hoạch về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội trên địa bàn. Hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội năm 2025.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025; chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chỉ đạo duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, công trình trọng điểm, các hoạt động chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động vào địa bàn; giám sát, quản lý chặt chẽ số đối tượng chống đối chính trị, phản động; tập trung phòng ngừa, đấu tranh hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”, vượt biên. Tăng cường các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn mọi tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh mạng, an ninh kinh tế.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Chủ động kết nối với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế; cung cấp, trao đổi thông tin quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương; vận động, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia và các đối tác quan trọng khác.

Tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ đạo biên soạn, xuất bản tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiến hành sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo quy định. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh, không để kéo dài, hình thành “điểm nóng”.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định các khâu trong công tác cán bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo triển khai kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2025. Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường kỳ, chuyên đề HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Đẩy mạnh cải cách công vụ; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, Đề án 06 của Chính phủ. Triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.

Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng bám sát địa bàn, hướng về cơ sở, thực hiện “gần dân, sát dân”, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao thực chất, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Quan tâm chăm lo, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Về các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý; gửi Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 21-10-2025. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn chỉnh văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành.

“Nhiệm vụ đặt ra trong 3 tháng cuối năm là hết sức nặng nề, cấp bách, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngay sau Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu cần nắm chắc tình hình thực tiễn, quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh; tập trung tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 và tạo đà, tạo lực cho giai đoạn 2025-2030”-Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.