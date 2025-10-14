Tỉnh ủy Gia Lai thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XIII). Ảnh: N.H

Dự Hội nghị ở điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: N.H

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 1 điểm cầu cấp tỉnh, 1 điểm cầu tại Trường Chính trị tỉnh và 135 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 6 đến 8-10-2025, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về 2 nhóm vấn đề lớn.

Theo đó, nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng bao gồm: dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; thời gian, nội dung và chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: N.H

Về nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2026-2028; một số ý kiến cần làm rõ đã được Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình trước Trung ương.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13, dự kiến một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận dân chủ, thống nhất cao; trong đó có nhiều nội dung quan trọng, mang tính nền tảng liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Việc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII không chỉ truyền đạt kịp thời tinh thần và kết quả hội nghị mà còn góp phần thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào thực tiễn cuộc sống.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.