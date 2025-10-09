01:52

Tin nhanh đầu ngày

+ Ban Chấp hành Trung ương thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp chấn chỉnh lạm thu

+ Nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2012 làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn

+ Bí thư Đảng ủy phường Pleiku đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư và hợp tác xã

+ Gia Lai: Bàn giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế xanh