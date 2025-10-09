Tin nhanh đầu ngày
+ Ban Chấp hành Trung ương thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp chấn chỉnh lạm thu
+ Nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2012 làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn
+ Bí thư Đảng ủy phường Pleiku đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư và hợp tác xã
+ Gia Lai: Bàn giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế xanh
Nhịp sống hôm nay
+ Ngành Kiểm sát Gia Lai quyên góp 185 triệu đồng giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10
Sắc màu Việt: Tượng đài Trần Hưng Đạo - biểu tượng uy nghiêm nơi cửa biển Quy Nhơn
Sống khỏe: Những món ăn đêm không gây tăng cân bạn nên biết
Thời tiết hôm nay: Hà Nội và nhiều địa phương giảm mưa, ngày nắng