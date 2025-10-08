Nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025

(GLO)- Sáng 8-10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV-2025.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2025, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản ổn định; nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội... được tổ chức thành công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) quý III-2025 tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước, xếp vị trí thứ 26/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,26%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,06% (riêng công nghiệp tăng 12,76%, xây dựng tăng 6,95%); dịch vụ tăng 7,30%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,26%.

Tính chung 9 tháng năm 2025, GRDP của tỉnh ước tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước, xếp vị trí thứ 23/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 3/6 tỉnh, thành phố vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Đáng chú ý, qua 9 tháng, toàn tỉnh có 80 dự án với tổng vốn đầu tư 10.281 tỷ đồng đi vào hoạt động; trong đó, có 8 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 8.955 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024 tăng 36 dự án, tương ứng vốn đầu tư tăng 5.934 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu hơn 2,7 tỷ USD, đạt 96,4% kế hoạch năm, tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị cần quan tâm đến công tác phòng-chống, giảm nhẹ thiên tai trong các tháng cuối năm. Ảnh: N.H

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh đạt 20.813 tỷ đồng (bằng 86,4% dự toán năm). Trong đó, thu nội địa đạt 10.487 tỷ đồng (bằng 75,9% dự toán năm); thu tiền sử dụng đất 9.480 tỷ đồng (đạt 109% dự toán năm); thu xuất nhập khẩu 378 tỷ đồng (đạt 38,6% dự toán năm).

UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương triển khai các dự án, công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 3-10 hơn 9.738 tỷ đồng, đạt trên 67,3% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải báo cáo tình hình sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động. Ảnh: N.H

Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân tiếp tục được quan tâm. Tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ổn định. Quốc phòng-an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm... Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội trong 3 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kết quả tăng trưởng GRDP 9 tháng tăng 7,31% nằm trong ngưỡng định hướng của tỉnh nhưng chưa đạt như kỳ vọng đề ra.

Đáng lo là giá trị tăng trưởng của ngành nông nghiệp và xây dựng đạt thấp so với phân kỳ, ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, một số địa phương có chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt so với kế hoạch tỉnh giao, cần có sự nỗ lực hơn nữa trong các tháng cuối năm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương cho rằng, chỉ số phát triển nông nghiệp 9 tháng năm 2025 tăng trưởng thấp do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn gia súc. Ảnh: N.H

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng chủ động phối hợp rà soát, đề ra các giải pháp khả thi để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 3 tháng cuối năm, quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP cả năm 2025 không thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương giao.

Đồng thời, tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Cùng với đó, phát huy tối đa các nguồn lực, tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; chủ động kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các cấp ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung vào các nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất nông-lâm, thủy sản và quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng-chống, giảm nhẹ thiên tai, bão, lũ; đồng hành, quan tâm hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm; thực hiện quyết liệt thu ngân sách, tăng cường hậu kiểm, chống thất thu; quan tâm đến lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa-thể thao, khoa học-công nghệ; y tế; an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp; tăng cường công tác quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…