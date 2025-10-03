(GLO)- Ngày 2-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 184/CĐ-TTg gửi các bộ ngành, địa phương về việc điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng cuối năm 2025. Trong đó, mục tiêu đề ra là thu ngân sách cả nước tăng ít nhất 25% so với dự toán.

Công điện nêu rõ: Đến ngày 30-9, thu NSNN xấp xỉ đạt 100% dự toán năm 2025, trong khi vẫn thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng trên 200 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Chi NSNN được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không thuận đến nền kinh tế nước ta; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu-chi NSNN.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phấn đấu thu ngân sách cả nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Ảnh: Internet

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành NSNN trong những tháng cuối năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8%, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và công điện, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện công tác thu NSNN, phấn đấu thu NSNN cả nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Tăng cường quản lý thu NSNN, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế; quyết liệt, kiên trì, kiên định mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tăng cường phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giá, thuế, phí; xử lý nghiêm theo quy pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, triệt để tiết kiệm chi NSNN, nhất là chi thường xuyên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Các địa phương bám sát, theo dõi, đánh giá sát tình hình, diễn biến thị trường để chủ động thực hiện giải pháp tăng thu ngân sách. Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương không đạt dự toán, UBND cấp tỉnh xây dựng phương án báo cáo HĐND giải pháp xử lý, rà soát, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; tuyệt đối không để mất cân đối thu-chi tại địa phương, cơ quan, đơn vị dự toán.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc điều hành chính sách tài khóa mở rộng một cách hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, kiểm soát bội chi NSNN, nợ công trong phạm vi cho phép.

Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan các cấp triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu; đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, phòng-chống gian lận, trốn thuế, thất thu thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu NSNN.

Bên cạnh đó, tổng hợp số tiết kiệm 10% chi thường xuyên giao đầu năm 2025 tăng thêm so với dự toán giao đầu năm 2024 và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên NSNN 7 tháng cuối của năm 2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn lực đầu tư xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.