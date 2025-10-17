Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, hoạt động đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025; cho ý kiến dự thảo báo cáo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: N.H

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến đầu cầu cơ sở 2 phía Tây tỉnh tại phường Pleiku.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang cùng cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; càng khẳng định niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, hun đúc ý chí, quyết tâm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

“Hội nghị lần này không chỉ mở đầu cho cả nhiệm kỳ mà còn là dịp để chúng ta thống nhất những quyết sách quan trọng, tạo nền tảng vững chắc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống; đồng thời hoàn thiện các quy chế, chương trình bảo đảm chỉ đạo, điều hành đồng bộ, kịp thời, hiệu quả”-đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, 9 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều nhiệm vụ rất mới, rất khó được triển khai trong thời gian ngắn… song các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bật, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đã đạt những kết quả tích cực.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.H

Bức tranh kinh tế-xã hội 9 tháng có nhiều điểm sáng: tăng trưởng duy trì đà tích cực, GRDP ước tăng 7,31%; môi trường đầu tư cải thiện rõ, thu hút 144 dự án với tổng vốn đăng ký 78.003 tỷ đồng, có 2.408 doanh nghiệp thành lập mới; công nghiệp và dịch vụ phục hồi tốt, du lịch đón trên 10,6 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 24.000 tỷ đồng.

Văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị triển khai đồng bộ. Đặc biệt, đã hoàn thành sáp nhập tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai, chấm dứt hoạt động cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn: tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn chưa đạt kỳ vọng; sản phẩm du lịch còn đơn điệu; sự phối hợp, vận hành của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền 2 cấp có nơi, có lúc còn lúng túng; năng lực thực thi của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp...

Để Hội nghị thực sự dân chủ, trí tuệ, phát huy hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận vào các nhóm vấn đề trọng tâm theo Chương trình:

Một là, trên cơ sở dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025, tập trung thảo luận, bổ sung, thống nhất các giải pháp căn cơ, đột phá để thúc đẩy tăng trưởng với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025, nhất là dự toán thu ngân sách, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025…

Hai là, tiếp tục thảo luận, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển dựa trên nền tảng 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá đã xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ba là, tập trung nghiên cứu, cho ý kiến và xem xét thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là những văn bản nền tảng, quan trọng nhất, quy định nguyên tắc tổ chức, thẩm quyền, phương thức làm việc, chế độ trách nhiệm, phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ tỉnh. Dự thảo các quy chế, chương trình đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, góp ý kỹ lưỡng, trách nhiệm, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình Ban Chấp hành; bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, là cơ sở để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và là căn cứ để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm; nói ngắn, bàn trúng, quyết đúng; bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm” để Hội nghị thành công tốt đẹp.