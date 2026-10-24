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Khánh thành điểm trường Mầm non làng Dun De với kinh phí tài trợ 1,15 tỷ đồng

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MINH PHƯƠNG
BẠCH PHƯƠNG LỘC
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(GLO)- Ngày 23-10, Chương trình Cặp lá yêu thương (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC) phối hợp với Công ty CP Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam và UBND xã Ia Grai tổ chức lễ khánh thành điểm trường Mầm non làng Dun De thuộc Trường Mầm non Ia Grai.

Công trình được khởi công xây dựng từ đầu năm 2026, thông qua sự kết nối của Chương trình Cặp lá yêu thương, với tổng kinh phí tài trợ 1,15 tỷ đồng từ Công ty CP Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.

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Điểm trường Mầm non làng Dun De thuộc Trường Mầm non Ia Grai được các đơn vị tài trợ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa với kinh phí 1,15 tỷ đồng. Ảnh: Bạch Phương Lộc

Với nguồn kinh phí này, điểm trường được xây mới 2 phòng học mầm non có tổng diện tích 250 m²; sửa chữa, cải tạo 1 phòng học rộng 70 m²; xây dựng sân bê tông và trang bị bàn ghế, đồ dùng phục vụ học tập, sinh hoạt cùng 2 ti vi.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grai gửi lời cảm ơn đến Chương trình Cặp lá yêu thương, đơn vị tài trợ cùng các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng điểm trường.

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Điểm trường Mầm non làng Dun De góp phần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn, thân thiện cho trẻ. Ảnh: Bạch Phương Lộc

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grai cũng đề nghị Ban Giám hiệu Trường Mầm non Ia Grai tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả công trình, trang thiết bị được đầu tư; đồng thời, chú trọng bảo quản cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

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