(GLO)- Ngày 19-10, Công ty TNHH Xã hội Thư viện Ước Mơ Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình “Thư viện Ước Mơ” cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai).

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Thiên thần Việt Nam, đồng sáng lập Dự án Thư viện Ước Mơ; lãnh đạo địa phương cùng các thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Đại diện dự án "Thư viện Ước Mơ" trao bảng trao tặng công trình thư viện cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Lạc Hà

Công trình có tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng, bao gồm 1.000 cuốn sách với nhiều thể loại phù hợp lứa tuổi tiểu học, 6 kệ sách, 1 bàn thủ thư, 2 bàn tròn, 2 bục cộng đồng, 4 ghế cánh diều và biển thư viện.

Thông qua sự kết nối của Tỉnh đoàn Gia Lai, Dự án Thư viện Ước Mơ đã khảo sát 9 trong tổng số 27 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, qua đó lựa chọn 8 trường đủ điều kiện nhận tài trợ. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ là một trong 8 trường được dự án đầu tư công trình thư viện.

Công trình góp phần bổ sung nguồn sách, tạo không gian đọc thân thiện, giúp học sinh tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách và phát triển tinh thần tự học. Qua đó, lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong học tập.