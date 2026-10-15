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Khánh thành và trao tặng thư viện tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Chiều 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Điện lực và Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt tổ chức khánh thành, trao tặng thư viện tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Phú Thiện).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

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Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các nhà tài trợ và đại diện nhà trường cắt băng khánh thành thư viện. Ảnh: Phương Dung

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Hiện trường có 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường lẻ. Năm học 2026-2027, trường có 30 lớp với tổng số 761 học sinh, trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số.

Nhằm góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại địa phương, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho 2 thư viện tại trường với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Công trình không chỉ tạo không gian đọc sách thân thiện mà còn bổ sung nguồn học liệu thiết thực, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng và hình thành thói quen đọc sách.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bên trái) trao bảng tượng trưng tặng 2 tủ sách Kim Đồng cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Ảnh: Phương Dung

Dịp này, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản Kim Đồng đã trao tặng nhà trường 2 tủ sách Kim Đồng; mỗi tủ sách có hơn 900 đầu sách, với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt trao tặng 2 tủ sách Tân Việt trị giá 60 triệu đồng và 10 bộ sách công nghệ bút chấm đọc - học tiếng Anh Tân Việt trị giá 20 triệu đồng.

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Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (giữa) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bên trái) tham quan thư viện. Ảnh: Phương Dung

Tại buổi lễ, đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ. Nhà trường sẽ bố trí nhân sự phụ trách, xây dựng nội quy, lịch phục vụ và kế hoạch khai thác thư viện phù hợp với từng nhóm học sinh; đồng thời gắn hoạt động đọc sách với chương trình dạy học, sinh hoạt lớp, giới thiệu sách và các hoạt động trải nghiệm.

Nhà trường cam kết quản lý, bảo quản và khai thác công trình đúng mục đích, hiệu quả; thường xuyên bổ sung nguồn sách phù hợp với nhu cầu học tập và lứa tuổi học sinh.

Qua đó, từng bước xây dựng thư viện trở thành không gian học tập thân thiện, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển kỹ năng tự học và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh, đặc biệt tại địa bàn có đông học sinh dân tộc thiểu số.

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