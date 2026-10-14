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Thời sự

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 13 xã, phường phía Tây tỉnh

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Chiều 14-10, tại xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri 13 xã, phường phía Tây tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự hội nghị gồm các ông, bà: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội; Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại xã Phú Thiện, với sự tham dự của gần 200 cử tri thuộc 3 xã: Chư A Thai, Ia Hiao và Phú Thiện; đồng thời kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu xã, phường: Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị tài trợ và lãnh đạo 3 xã Chư A Thai, Ia Hiao và Phú Thiện.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét, thông qua tại kỳ họp và kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

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Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trực tiếp tại xã Phú Thiện. Ảnh: Phương Dung

Theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp thứ 2 dự kiến khai mạc ngày 17-10 và bế mạc ngày 20-11-2026, được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tập trung tại Nhà Quốc hội.

Kỳ họp chia thành 2 đợt: đợt 1 diễn ra từ ngày 17-10 đến 13-11-2026, làm việc liên tục, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật; đợt 2 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-11-2026.

Dự kiến tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; đồng thời có 10 nhóm báo cáo các cơ quan gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu theo quy định.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp 28 ý kiến tâm huyết, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Các nội dung được cử tri quan tâm gồm: giải quyết việc làm cho người lao động; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy; chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ nhân dân và đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường thu hút các dự án đầu tư, xây dựng nhà máy tạo việc làm cho người dân, sớm có giải pháp xử lý dứt điểm các tài sản công dôi dư sau sắp xếp…

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Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp đầy đủ. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và địa phương, đại diện các cơ quan liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị.

Những vấn đề chưa được trả lời hoặc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực trong 9 tháng năm 2026.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng vấn đề.

Đối với những nội dung còn chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau, cần tăng cường đối thoại, trực tiếp trao đổi với người dân để làm rõ vướng mắc, xây dựng lộ trình và kế hoạch giải quyết phù hợp, bảo đảm thấu tình, đạt lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại 3 xã: Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện.

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Ảnh: Phương Dung
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