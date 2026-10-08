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Thời sự

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Sơn và Phù Mỹ Tây

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Ngày 8-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Kim Sơn và Phù Mỹ Tây trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự tiếp xúc cử tri có Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương; các đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Kim Sơn. Ảnh: N.H

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 17-10, bế mạc vào ngày 20-11 và tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17-10 đến ngày 13-11; đợt 2 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-11.

Dự kiến tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết; đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

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Cử tri xã Kim Sơn nêu kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: N.H

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Kim Sơn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, có cơ chế phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi. Qua đó, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, phát triển sản xuất, tạo việc làm và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng thời, cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT sớm có hướng dẫn thống nhất về việc xác định vị trí việc làm, chuyển xếp bậc nghề nghiệp, đảm bảo quyền lợi đối với nhân viên thư viện. Cử tri cũng mong các cấp quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn.

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Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: N.H

Cử tri xã Phù Mỹ Tây kiến nghị các cấp chính quyền xem xét bố trí thêm biên chế cho cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã để đảm bảo các nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện chi trả chế độ hưu trí xã hội cho người cao tuổi với nhiều hình thức phù hợp, đúng quy định; bổ sung danh mục thuốc chữa bệnh được hưởng bảo hiểm y tế đối với một số bệnh phải điều trị, sử dụng thuốc lâu dài.

Cử tri cũng kiến nghị về vấn đề thiếu giáo viên mầm non, việc đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho học sinh phổ thông; chế độ tiền lương của giáo viên mầm non và quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn nhằm tạo thuận lợi cho người dân điều kiện cho việc đi lại và sản xuất.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trực tiếp giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, tổng hợp toàn bộ các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền để gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

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Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: N.H

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Kim Sơn và Phù Mỹ Tây.

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