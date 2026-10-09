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Thời sự

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Cát Tiến

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 9-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại xã Cát Tiến.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh.

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Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Cát Tiến. Ảnh: Nhật Trường

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, cử tri xã Cát Tiến đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến kinh tế, xã hội, công tác thu hút đầu tư, đất đai và nhà ở.

Theo đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có quy định xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay từ khâu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; xem xét điều chỉnh chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo hướng phù hợp với thực tế; sớm triển khai các giải pháp bình ổn giá, bởi chi phí sản xuất nông nghiệp tăng trong khi giá bán thấp, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nhiều hộ nông dân.

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Cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đất đai. Ảnh: Nhật Trường

Cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, nhất là những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, song chậm triển khai, trong đó có dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phát triển và nâng cao nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa; chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và việc đầu tư xây dựng kè chắn sóng Trung Lương (xã Cát Tiến).

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nhật Trường

Các đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và sát thực tiễn của cử tri; đồng thời tiếp thu, giải trình cụ thể những nội dung thuộc thẩm quyền.

Những ý kiến khác, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

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Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Cát Tiến.

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