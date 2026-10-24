Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” Trường THPT chuyên Hùng Vương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ IX, năm học 2026-2027. Sau khi chiến thắng ở câu hỏi phụ, em Huỳnh Việt Triết đã giành vòng nguyệt quế danh giá.

4-thi-sinh-tranh-tai-tai-vong-chung-ket-olympia-cap-truong.jpg
4 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" cấp trường. Ảnh: Minh Chí

Trải qua các vòng sơ khảo và 3 vòng bán kết, Ban Tổ chức đã tìm ra 4 thí sinh xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết, gồm: Bùi Nguyên Đại (lớp 11C3B), Hà Nguyễn Minh Huy (lớp 11C2A), Huỳnh Việt Triết (lớp 11C2A) và Nguyễn Ngọc Hùng Vĩ (lớp 11C7).

Cuộc thi được tổ chức mô phỏng theo chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài Truyền hình Việt Nam với 4 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Các câu hỏi bao quát nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, văn học và kiến thức đời sống.

dong-dao-hoc-sinh-theo-doi-co-vu-cac-thi-sinh.jpg
Đông đảo học sinh theo dõi, cổ vũ các thí sinh. Ảnh: Minh Chí

Qua từng phần thi, các thí sinh thể hiện khả năng tư duy logic, liên tưởng, xử lý thông tin và phản xạ nhanh. Những màn tranh tài cùng các pha rượt đuổi điểm số tạo nên không khí sôi nổi, gay cấn.

Kết thúc cuộc thi, em Huỳnh Việt Triết đã giành được vòng nguyệt quế với 126 điểm sau khi chiến thắng ở câu hỏi phụ.

em-huynh-viet-triet-gianh-vong-nguyet-que-cuoc-thi-duong-len-dinh-olympia-cap-truong-lan-thu-ix-nam-hoc-2026-2027.jpg
Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ IX, năm học 2026-2027. Ảnh: Minh Chí

Với kết quả này, Huỳnh Việt Triết sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.

Đây là cơ hội để em tiếp tục thử sức, thể hiện kiến thức và bản lĩnh tại sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT.

Cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương tặng giấy khen cho 4 thí sinh. Ảnh: Minh Chí

Cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương tặng giấy khen cho 4 thí sinh. Ảnh: Minh Chí

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trần Bùi Bảo Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025

Trần Bùi Bảo Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025

Vòng nguyệt quế cùng ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 đã thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội. Bảo Khánh cùng các thí sinh đã có màn thể hiện ấn tượng, hết mình ở các phần thi tại buổi chung kết diễn ra sáng 26/10. 

Có thể bạn quan tâm

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Video

(GLO)- Từ tinh thần “Happy Teachers Change the World”-tựa 1 cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà GD Katherine Weare-Trường MN Hoa Hồng (phường Pleiku), 1 trong 15 đơn vị thí điểm chương trình GDMN mới đã tổ chức lớp bồi dưỡng tiếp thêm năng lượng cho những người gieo mầm yêu thương.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chính phủ yêu cầu rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp, kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh. Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh của Gia Lai, em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11) trở thành niềm tự hào của Trường THPT số 1 Tuy Phước khi xuất sắc giành giải nhất ở bộ môn Lịch sử. Thành tích này là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng đam mê của nam sinh đất Võ.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.

null