Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” Trường THPT chuyên Hùng Vương

(GLO)- Chiều 24-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ IX, năm học 2026-2027. Sau khi chiến thắng ở câu hỏi phụ, em Huỳnh Việt Triết đã giành vòng nguyệt quế danh giá.

4 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" cấp trường. Ảnh: Minh Chí

Trải qua các vòng sơ khảo và 3 vòng bán kết, Ban Tổ chức đã tìm ra 4 thí sinh xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết, gồm: Bùi Nguyên Đại (lớp 11C3B), Hà Nguyễn Minh Huy (lớp 11C2A), Huỳnh Việt Triết (lớp 11C2A) và Nguyễn Ngọc Hùng Vĩ (lớp 11C7).

Cuộc thi được tổ chức mô phỏng theo chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài Truyền hình Việt Nam với 4 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Các câu hỏi bao quát nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, văn học và kiến thức đời sống.

Đông đảo học sinh theo dõi, cổ vũ các thí sinh. Ảnh: Minh Chí

Qua từng phần thi, các thí sinh thể hiện khả năng tư duy logic, liên tưởng, xử lý thông tin và phản xạ nhanh. Những màn tranh tài cùng các pha rượt đuổi điểm số tạo nên không khí sôi nổi, gay cấn.

Kết thúc cuộc thi, em Huỳnh Việt Triết đã giành được vòng nguyệt quế với 126 điểm sau khi chiến thắng ở câu hỏi phụ.

Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ IX, năm học 2026-2027. Ảnh: Minh Chí

Với kết quả này, Huỳnh Việt Triết sẽ đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.

Đây là cơ hội để em tiếp tục thử sức, thể hiện kiến thức và bản lĩnh tại sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT.