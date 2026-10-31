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Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 31-10, tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín (Cụm công nghiệp Phước An, xã Tuy Phước Tây), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Theo tình huống giả định, lúc 8 giờ 45 phút, tại khu nghiệm thu và đóng gói của Công ty, hệ thống điện bị sự cố quá tải gây cháy, diện tích khoảng 40 m². Chất cháy chủ yếu là giấy, vải, nhựa, gỗ và thiết bị điện dẫn đến đám cháy phát triển nhanh, khói dày đặc, có 2 người bị mắc kẹt bên trong.

Khi phát hiện sự cố cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, cắt điện, gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; hướng dẫn công nhân thoát nạn, kiểm tra quân số, tìm kiếm người bị mắc kẹt và sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy, ngăn cháy lan. Các tổ công tác phối hợp cứu người, di chuyển tài sản và triển khai đội hình chữa cháy ban đầu.

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Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở cùng thực hiện cầm lăng chữa cháy phun nước. Ảnh: Nguyễn Phùng

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 điều động 19 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp tổ chức trinh sát, xác định vị trí người bị nạn, triển khai phương tiện tiếp cận cứu người; đồng thời bố trí đội hình phun nước, khống chế đám cháy và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Công an xã Tuy Phước Tây phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thực tập.

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Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp di chuyển nạn nhân ra khu vực an toàn. Ảnh Nguyễn Phùng

Trước đó, cán bộ, công nhân viên Công ty được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn PCCC và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, triển khai vòi, lăng phun và phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố. Người lao động cũng được hướng dẫn kiểm tra, bảo quản các thiết bị điện, qua đó nâng cao khả năng chủ động ứng phó khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn tại doanh nghiệp.

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