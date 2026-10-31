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Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng phường Quy Nhơn Bắc

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 30-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Bắc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 152 thành viên các đội dân phòng trên địa bàn.

Trong thời gian 2 ngày huấn luyện, học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; nhận diện các nguyên nhân gây cháy, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; cách kiểm tra, bảo quản phương tiện chữa cháy.

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Quang cảnh buổi huấn luyện nghiệp vụ. Ảnh: Nhật Linh

Nội dung trọng tâm chương trình là hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống tại chỗ như phát hiện, báo tin khi xảy ra cháy; sử dụng bình chữa cháy, triển khai phương tiện chữa cháy; tổ chức thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt, sơ cấp cứu người bị nạn và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi có sự cố.

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Lực lượng dân phòng được hướng dẫn cách cầm lăng chữa cháy phun nước. Ảnh: Nhật Linh

Thông qua các nội dung thực hành, học viên được rèn luyện thao tác sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH cũng như khả năng xử lý ban đầu và phối hợp trong những tình huống phát sinh tại khu dân cư, góp phần củng cố lực lượng tại chỗ, chủ động phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy, nổ.

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