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Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

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(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

Theo Công an xã An Lương, trước đó, chị Ngô Thị Phương Hậu (trú thôn Hòa Hội Bắc) phát hiện 1 cá thể rùa núi vàng bò vào khuôn viên nhà nên bắt giữ an toàn và giao nộp cho Công an xã.

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Công an xã An Lương cùng đơn vị chức năng thả các cá thể động vật hoang dã về rừng. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm, 2 em Nguyễn Ngọc Duy và Phan Minh Duy (cùng sinh năm 2008, trú thôn Hưng Lạc) phát hiện 1 cá thể tê tê trên tuyến đường bê tông gần nhà và cũng chủ động đưa đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã An Lương phối hợp với UBND xã và lực lượng kiểm lâm kiểm tra, xác định chủng loại, hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi thả 2 cá thể về môi trường tự nhiên.

Trong đó, cá thể tê tê thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB, còn rùa núi vàng thuộc Nhóm IIB.

Công an xã An Lương đánh giá, việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân là hành động đẹp, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Đơn vị cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần nhanh chóng thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan công an, kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định; tuyệt đối không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

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