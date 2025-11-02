(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Hơn 13 năm gắn bó với công việc này, anh Nguyễn Văn Toàn luôn đi đầu trong mọi phong trào, gắn kết cộng đồng, vận động dân phát triển kinh tế, góp phần đổi thay diện mạo vùng biên.

Từ hành trình lập làng đến phát triển

Từ trung tâm xã Ia Mơ, chúng tôi đi theo tuyến quốc lộ 14C qua những cánh đồng lúa, mía và điều xanh tốt. Mùa này, gió thổi ràn rạt, mang theo mùi đất mới, tiếng máy cày vang vọng. Làng Ring hiện ra giữa miền biên ải, bình yên mà tràn đầy sức sống.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) kể về quá trình lập làng và phát triển của làng Ring hôm nay. Ảnh: D.Đ

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, anh Toàn kể: Làng Ring hiện có 79 hộ, với 319 nhân khẩu. Làng trước đây mang tên Làng Thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn triển khai năm 2008.

Khi ấy, anh cùng hàng chục thanh niên ở nhiều huyện của tỉnh Gia Lai (cũ) khăn gói lên vùng biên với khát vọng lập nghiệp, dựng xây quê hương. Nhưng những ngày đầu, cuộc sống vô vàn khó khăn: thiếu đất sản xuất, thiếu nước tưới, cây trồng chưa quen đất, nhiều hộ đành bỏ về hoặc đến nơi khác làm ăn.

“Lúc đó, tôi nghĩ, nếu mình không làm gương, người dân sẽ mất niềm tin mà bỏ làng ra đi hết. Thế là tôi vận động các hộ cùng cải tạo đất rẫy được cấp trước đó, rồi chuyển sang trồng lúa 2 vụ. Dần dần, Nhà nước đầu tư thêm hệ thống thủy lợi, cây lúa nhờ đó bén rễ xanh đồng, cuộc sống người dân cũng bắt đầu khởi sắc”-anh Toàn nhớ lại.

Nhờ sự vận động của anh Toàn cùng Chi bộ và Ban Quản lý làng, người dân làng Ring đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Anh Nguyễn Văn Toàn (bìa trái) hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong canh tác cây trồng. Ảnh: D.Đ

Giờ đây, làng Ring có hơn 470 ha đất canh tác, trong đó có hơn 206 ha lúa 2 vụ, 161 ha mì cao sản, cùng các diện tích bắp, mía, chuối, điều...; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 1.800 con, tạo nền tảng cho kinh tế phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Xuân Chinh (46 tuổi, ở làng Ring) chia sẻ: “Nhờ sự hướng dẫn của anh Toàn, bà con biết chọn giống tốt, xuống giống đúng thời vụ. Riêng gia đình tôi đã chuyển đổi 3 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng lúa 2 vụ. Sau khi trừ chi phí, gia đình lãi trên 270 triệu đồng mỗi năm. Đời sống khấm khá hơn trước rất nhiều”.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

Gia đình chị Siu H’Đuyết thuộc diện hộ cận nghèo. Gia đình chị Siu H’Đuyết được anh Toàn hướng dẫn vay 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Prông để cải tạo đất, chuyển từ cây mì sang trồng hơn 2,5 ha mía, điều.

Chị H’Đuyết nói: “Trước kia, nhà tôi chỉ trồng mì, quanh năm thiếu ăn. Anh Toàn tới tận nhà hướng dẫn, đưa đi xem mô hình học hỏi. Giờ đây, cây mía, cây điều phát triển tốt lắm. Gia đình có tiền cho con đi học, sắm được xe máy. Mình biết ơn anh Toàn nhiều lắm”.

Đến nay, tất cả số hộ ở làng Ring có đất sản xuất, thu nhập bình quân đạt gần 30 triệu đồng/người/năm, có trên 30 hộ khá, giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

“Giờ dân có của ăn của để, nhất là có niềm tin vào Đảng, vào cán bộ. Ở vùng biên, đoàn kết chính là sức mạnh để giữ đất, giữ làng”-anh Toàn tâm sự.

Nói dân hiểu, làm dân tin

Nhờ được người dân tin yêu, năm 2012, anh Nguyễn Văn Toàn được bầu làm Bí thư Chi bộ; đến năm 2022 tiếp tục giữ chức Trưởng ban Quản lý làng Ring. Với anh, đó vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm nặng nề. Vui vì được bà con tin tưởng, lo vì sợ mình chưa làm tròn nhiệm vụ, phụ lòng dân.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh Toàn gặp không ít khó khăn khi kinh nghiệm còn ít, trong khi người dân làng Ring đến từ nhiều vùng khác nhau, phong tục và nếp sống chưa thật hòa hợp.

Để tạo sự gần gũi, anh chủ động đến từng nhà thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, vận động bà con đoàn kết, cùng xây dựng cuộc sống mới, hòa giải thành công nhiều vụ việc.

Anh còn phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động, giúp người dân hiểu và tích cực làm theo.

Anh Lê Văn Nương (41 tuổi, làng Ring) nhận xét: “Anh Toàn làm gì cũng nghĩ cho dân trước. Từ chuyện làm các công trình, hỗ trợ vay vốn đến hướng dẫn kỹ thuật, anh đều tận tình giải thích. Nhờ anh mà bà con hiểu chủ trương, mạnh dạn làm ăn, không nghe lời kẻ xấu, cùng nhau giữ yên làng”.

Làng Ring cách đường biên giới Việt Nam-Campuchia chưa đầy 10 km, nên công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền luôn được làng đặt lên hàng đầu. Chi bộ làng Ring phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Lốp thành lập Tổ tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự, thường xuyên tuyên truyền người dân không vượt biên trái phép, không nghe theo luận điệu sai trái, không buôn bán vật liệu nổ.

Đồng thời, Tổ tăng cường phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia Lốp tổ chức tuần tra, bảo vệ cột mốc 40, phát quang đường biên giới. Từ năm 2023 đến nay, Tổ đã thực hiện 164 lượt tuần tra bảo vệ địa bàn, 27 lượt tuần tra đường biên với hơn 1.000 lượt cán bộ, người dân cùng tham gia, góp phần giữ vững bình yên vùng phên giậu của Tổ quốc.

Ông Trần Quyết Thắng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ-nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Văn Toàn là cán bộ cơ sở gương mẫu, sâu sát, gần dân, nói đi đôi với làm. Anh chính là hạt nhân đoàn kết của làng Ring, cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, giúp địa phương trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, giữ vững ANTT, góp phần xây dựng tuyến biên giới ổn định, vững mạnh toàn diện”.