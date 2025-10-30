Đoàn xã Kông Bơ La tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 30-10, Đoàn xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự còn có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị xã hội, các Phòng, ban, ngành của xã Kông Bơ La và 120 đại biểu chính thức.

Trong giai đoạn 2022-2025, Đoàn xã Kông Bơ La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát thực tiễn địa phương.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: H.N

Đoàn xã đã phối hợp tổ chức được 75 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút hơn 4.500 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia; tổ chức hơn 30 đợt ra quân thu gom rác thải nhựa, phát quang tại các tuyến đường.

Đoàn xã cũng triển khai xây dựng các công trình thanh niên như xây dựng nhà ở cho thiếu nhi với tổng trị giá trên 200 triệu đồng; hỗ trợ tư vấn, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm hơn 100 thanh niên.

Bên cạnh đó, từ ngày 1-7-2025 đến nay, Đoàn xã đã thành lập 1 đội hình hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và 1 đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số tại các thôn, làng. Qua đó, hỗ trợ 632 lượt công dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn 563 lượt công dân cài đặt VNeID mức độ 2.

Từ năm 2022 đến nay, Đoàn xã đã kết nạp mới 420 đoàn viên; giới thiệu 75 đoàn viên ưu tú cho Đảng theo dõi và đã xem xét kết nạp đảng cho 52 đoàn viên. 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, đạt chỉ tiêu được giao.

Ban Chấp hành Đoàn xã Kông Bơ La nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: H.N

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Bản lĩnh-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, phấn đấu hằng năm có ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức; xây dựng 5 công trình thanh niên tham gia phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; trồng mới 1.500 cây xanh; hỗ trợ 15 mô hình sinh kế trong đoàn viên, thanh niên và người dân các thôn, làng vùng vùng đặc biệt khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp ghi nhận những kết quả Đoàn xã Kông Bơ La đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đưa hoạt động Đoàn đi vào chiều sâu.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã Kông Bơ La nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 24 người; anh Võ Nguyên Giáp được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã.