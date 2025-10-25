Anh Bùi Lê Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn UBND tỉnh Gia Lai

Báo Gia Lai điện tử

(GLO)-Ngày 25-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Đoàn UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có đại diện Đảng ủy UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan và 200 đại biểu đại diện cho hơn 5.200 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn UBND tỉnh.

doan-ubnd-tinh-dai-hoi-khoa-i-4.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: D.L

Giai đoạn 2022-2025, Đoàn UBND tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào hành động như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành cùng thanh niên.

Đoàn UBND tỉnh đã thực hiện 294 công trình, 125 phần việc thanh niên; trao gần 13.000 suất quà với tổng trị giá gần 4,5 tỷ đồng cho người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tập huấn về trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, đoàn viên nhằm nâng cao kỹ năng khai thác công cụ số, phục vụ hiệu quả cho quản lý, điều hành và truyền thông; hỗ trợ hơn 3.000 người dân đăng ký tài khoản thanh toán điện tử; triển khai 2.843 đoàn viên đăng ký sử dụng chữ ký số.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn đã giới thiệu 1.445 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; có 682 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, chiếm 57% tổng số đảng viên mới của toàn Đảng bộ.

doan-ubnd-tinh-dai-hoi-khoa-i-2.jpg
Đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.L

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ UBND tỉnh Gia Lai: Đoàn kết-Tiên phong-Đột phá-Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn UBND tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm gồm: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn; thực hiện tối thiểu 300 công trình thanh niên; hằng năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; đảm bảo 100% cơ sở Đoàn triển khai ít nhất 3 hoạt động tình nguyện và 1 hoạt động trang bị kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên…

doan-ubnd-tinh-dai-hoi-khoa-i-1.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: D.L

Đại hội cũng công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đoàn UBND tỉnh khóa I; đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Lê Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn UBND tỉnh Gia Lai.

doan-ubnd-tinh-dai-hoi-khoa-i-3.jpg
Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: D.L
