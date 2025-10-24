Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Hướng về cộng đồng, thúc đẩy chuyển đổi số

Nhiệm kỳ 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên UBND tỉnh ghi dấu bằng nhiều kết quả nổi bật, nhất là trên lĩnh vực an sinh xã hội và chuyển đổi số.

Đoàn UBND tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hội Sơn trong Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” ngày 9-8. Ảnh: D.L

Toàn đoàn đã trao gần 8.000 suất quà trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; khám, phát thuốc miễn phí cho 9.400 người dân, đỡ đầu 61 trẻ em hoàn cảnh khó khăn; triển khai 294 công trình, 125 phần việc, trong đó nhiều công trình mang ý nghĩa thiết thực như: Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi thiếu nhi, chỉnh trang cảnh quan đô thị…

Các hoạt động này không chỉ cụ thể hóa tinh thần “đâu cần thanh niên có” mà còn tạo môi trường rèn luyện, phát huy năng lực cho đoàn viên.

Cùng với đó, phong trào “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” tạo bước chuyển rõ nét trong cách làm việc và tư duy của cán bộ trẻ. Các cơ sở đoàn đã vận động hơn 2.600 đoàn viên đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ 3.000 người dân thanh toán điện tử, hơn 2.800 đoàn viên sử dụng chữ ký số.

Nhiều lớp tập huấn về AI, mô hình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số của tỉnh.

Anh Lê Mạnh Hoàng-Bí thư Đoàn Sở KH&CN tỉnh-cho biết: “Chuyển đổi số chỉ thật sự hiệu quả khi trở thành thói quen trong công việc và đời sống. Vì vậy, Đoàn Sở chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ trẻ ứng dụng công nghệ trong xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, qua đó lan tỏa tinh thần làm việc khoa học, hiện đại trong toàn hệ thống”.

Nâng cao năng lực số, đổi mới hoạt động Đoàn

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết-Tiên phong-Đột phá-Phát triển”, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: nâng cao năng lực số cho đoàn viên, đổi mới phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh tình nguyện gắn với phát triển bền vững.

Đoàn UBND tỉnh tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Anh Bùi Lê Khánh-Bí thư Đoàn UBND tỉnh-cho biết: “Đoàn không chỉ là tổ chức tập hợp thanh niên mà còn phải là lực lượng đồng hành cùng cơ quan trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phục vụ nhân dân tốt hơn. Do đó, mỗi ĐVTN cần thấy rõ vai trò của mình trong sự phát triển chung của tỉnh”.

Trên cơ sở đó, toàn Đoàn đặt mục tiêu thực hiện ít nhất 300 công trình thanh niên, kết nạp 1.000 đoàn viên mới. Hằng năm, mỗi cơ sở đoàn tổ chức ít nhất 3 hoạt động tình nguyện, 1 hoạt động trang bị kỹ năng sống cho ĐVTN; phấn đấu 65% đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên ưu tú…

Đồng thời, các phong trào tiếp tục được triển khai cụ thể, hiệu quả: “Thanh niên tình nguyện” gắn với xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế; “Tuổi trẻ sáng tạo” gắn với cải cách hành chính, ứng dụng KHCN; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” gắn với tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có kỹ năng lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.