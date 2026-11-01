Người dân Mang Yang giao nộp cá thể rùa núi viền quý hiếm

(GLO)- Ngày 31-10, Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiếp nhận 1 cá thể rùa núi viền quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để phục vụ công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 29-10, ông Nguyễn Kế Thanh (trú tại thôn 1, xã Mang Yang) phát hiện 1 cá thể rùa đi lạc vào khu vực nhà ở. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, gia đình ông đã chủ động giữ an toàn cho cá thể rùa và liên hệ Công an xã, Trung tâm Cứu hộ thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Hạt Kiểm lâm để phối hợp tiếp nhận.

Ông Nguyễn Kế Thanh giao nộp cá thể rùa núi viền cho cơ quan chức năng. Ảnh: Phạm Ngọc

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là rùa núi viền (tên khoa học Manouria impressa), thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể rùa có sức khỏe ổn định.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục xử lý theo quy định. Cá thể rùa sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Nguyễn Kế Thanh thể hiện ý thức trách nhiệm trong bảo vệ các loài động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.