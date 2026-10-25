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Mang Yang tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Chiều 24-10, UBND xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số cho hơn 80 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

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Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại buổi tập huấn, các đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong đời sống; cách hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, các học viên còn được trang bị kiến thức về an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số trong học tập, công việc và đời sống.

Thông qua chương trình, UBND xã Mang Yang mong muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng đoàn viên, thanh niên; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số, góp phần xây dựng chính quyền số và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

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