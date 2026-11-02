Bất an vì khu dân cư không có lối thoát nước

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, hàng chục hộ dân sống ở khu vực đầu đường Phan Đình Phùng (thuộc thôn An Hành, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) cho biết đang khổ sở vì tình trạng ngập nước kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống cư dân.

Theo người dân, khu vực này vốn trũng thấp, lại không có hệ thống thoát nước. Trước đây, mỗi khi trời mưa, nước thoát theo đường rãnh dẫn ra khu vực hành lang an toàn đường sắt Bắc - Nam ở cạnh đó.

Tuy nhiên, trong những đợt mưa lớn kéo dài, nước dâng cao, tràn vào nhà dân, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt. Đáng lo ngại, từ giữa năm 2026, lối thoát nước duy nhất này cũng không còn do đơn vị chức năng tiến hành san lấp để bảo đảm an toàn các hạng mục hạ tầng đường sắt.

Ông Nguyễn Hữu Tài (số 4 Phan Đình Phùng) cho biết: Khu vực này đã được bê tông hóa, xung quanh là tường rào và nhà cửa san sát nên nước mưa không còn lối thoát, cũng không thể thấm rút xuống lòng đất. Vào mùa mưa, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút là khu vực có thể ngập sâu đến 20 cm.

Khu vực đầu đường Phan Đình Phùng (thôn An Hành, xã Phù Cát) thường xuyên ngập trong mùa mưa. Ảnh: N.C

“Nhà tôi nền thấp, từng bị nước tràn vào nên cách đây 2 tháng, tôi bỏ ra 3 triệu đồng xây tường chắn cao 30 cm trước nhà. Giờ ngăn được nước nhưng mỗi lần dắt xe máy ra vào rất bất tiện” - ông Tài tâm sự.

Nhà ở cạnh đó, ông Huỳnh Văn Dinh cũng từng nhiều lần khổ sở vì nước từ ngoài đường tràn vào, gây ngập sân vườn và nhà cửa. Lo ngại tình trạng ngập có thể ngày càng nghiêm trọng trong bối cảnh thiên tai diễn biến cực đoan, ông Dinh đang tính chuyện nâng cổng để phòng trường hợp nước dâng cao, tràn vào vườn.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đoạn đường bị ngập dài khoảng 50 m, trong đó có 5 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng do khu vực trước nhà thường xuyên ngập sâu. Tình trạng này không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt của các hộ dân mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, nước ngập kéo dài nhiều ngày còn làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương và đề nghị có biện pháp khắc phục.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Phan Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Cát - cho biết: Tại khu vực đầu đường Phan Đình Phùng, địa phương sẽ triển khai dự án Công viên An Phú, trong đó có hạng mục hệ thống thoát nước.

Xã đã tổ chức khảo sát hiện trạng, lắng nghe ý kiến người dân về những vấn đề cần khắc phục để giải quyết tình trạng ngập nước tại đoạn đường này.