Đìu hiu chợ đồ khô nổi tiếng Quy Nhơn một thời

(GLO)- Chợ Khu 6 (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) một thời sầm uất, nổi tiếng với các mặt hàng đồ khô, đặc sản nhưng giờ hoạt động buôn bán rơi vào cảnh ảm đạm, thưa vắng khách, nhiều tiểu thương trả sạp vì kinh doanh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Sương - tiểu thương bán đồ khô tại chợ Khu 6 cho biết: Cách đây gần 20 năm, chợ có hàng chục sạp hàng kinh doanh các mặt hàng đồ khô. Vài năm gần đây, số tiểu thương bán nhóm hàng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã vậy việc buôn bán ngày càng chật vật vì vắng khách.

Cảnh buôn bán ảm đạm tại khu đồ khô chợ Khu 6 (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo ghi nhận thực tế, các mặt hàng đồ khô bày bán tại chợ hiện nay là gia vị, nhu yếu phẩm và các loại hạt, đồ sấy, bánh trái thông thường. Còn các loại hải sản khô từ lâu đã vắng bóng do bán ế.

“Chợ thưa thớt khách, sạp hàng của tôi tiền lời bèo bọt, bình quân chỉ vài triệu đồng/tháng, không bằng công nhân đi làm thuê. Tôi giờ có tuổi, bỏ sạp thì không biết làm gì, đành bám trụ qua ngày”- một tiểu thương bán đồ khô than thở.

Nhiều sạp hàng bỏ trống tại khu vực buôn bán đồ khô. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cũng vì buôn bán khó khăn, cách đây 10 năm, bà Sử Linh Nga (thương hiệu hải sản khô Phụng Nga) đã đóng cửa quầy hàng tại chợ để tập trung buôn bán tại nhà trên đường Vũ Bảo (phường Quy Nhơn Nam). Dù là cửa hàng có tiếng tại địa phương nhưng theo bà Nga, hiện một số món đặc sản khô hiện đang bán rất chậm so với trước đây.

Không chỉ đồ khô, hoạt động buôn bán các mặt hàng ẩm thực, thực phẩm tươi sống cũng ngày càng khó khăn. Sau khi tiểu thương lần lượt trả sạp, phân nửa diện tích dãy nhà lồng cũ tại khu ẩm thực giờ thành bãi để xe, tập kết hàng hóa, vật dụng của các tiểu thương.

Hơn nửa diện tích 1 dãy nhà lồng bán đồ ăn uống trở thành bãi để xe, tập kết hàng hóa. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trong khi đó, những ki-ốt bán hàng vải vóc, may mặc, thời trang càng thê thảm hơn, với hình ảnh thường thấy hằng ngày là người bán đông hơn khách mua.

Bán vải tại chợ Khu 6 đến nay đã 40 năm, bà N.T.T. chưa bao giờ hình dung được tình cảnh khó khăn hiện nay. Lật từng trang cuốn sổ ghi chép nhật ký bán hàng, bà T. nói có khi 5 ngày liên tiếp không bán được đồng nào.

Đầu năm 2026, bà T. nhập ít bánh kẹo về bán kèm với hi vọng mỗi ngày kiếm vài chục nghìn đồng tiền lời đóng tiền phí quản lý nhưng cũng không ăn thua.

Nhiều quầy hàng ế ẩm vì người bán nhiều hơn khách mua. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cả ngày rảnh rỗi vì ế khách, mấy tháng nay bà T. và một tiểu thương bên cạnh nhận lột vỏ hành, tỏi thuê cho các sạp hàng bán rau củ quả tại chợ. “Hôm nay 2 chị em được thuê lột 3kg tỏi, kiếm được 18 nghìn đồng để dành mua đồ ăn” - bà T. kể.

Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban Quản lý chợ Khu 6 cho biết: Chợ có tổng cộng 411 lô nhưng chỉ có 252 lô có tiểu thương hoạt động, số lô bỏ trống chiếm gần 40%. Từ đầu năm đến nay, có 15 tiểu thương trả lô, trong đó một phần nghỉ hẳn, một phần chuyển ra thuê các mặt bằng bên ngoài nhà dân xung quanh chợ, hoặc về buôn bán tại nhà. Ngược lại, chỉ có 5 tiểu thương đến thuê lô buôn bán.

Thời gian qua, địa phương quan tâm công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất tại chợ để bà con thuận lợi buôn bán. Đầu năm 2025, khu nhà lồng giữa đường Hàm Nghi và Nguyễn Thị Minh Khai được sửa chữa khang trang, lắp đặt WiFi phục vụ miễn phí cho bà con. Bên cạnh đó, 3 năm qua chợ không tăng phí quản lý để chia sẻ với tiểu thương.

Tuy nhiên, hoạt động buôn bán của các tiểu thương vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là bởi sức mua yếu khi người dân thắt chặt chi tiêu, các quầy hàng ở chợ bị cạnh tranh gay gắt bởi các kênh bán hàng trực tuyến và các siêu thị mini, cửa hàng bán lẻ.

Để cải thiện hoạt động kinh doanh tại chợ, Ban Quản lý đang tính toán một số biện pháp hỗ trợ tiểu thương, thu hút người dân vào chợ mua hàng. Chợ cũng đang thuyết phục, có hình thức ưu đãi để các tiểu thương tại chợ Cây Xăng (đường Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam) đến đây hoạt động khi thời gian tới chợ giải tỏa để làm dự án.

Nạn họp chợ, chiếm dụng lòng lề đường buôn bán tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Võ Lai gây nhếch nhác cảnh quan đô thị. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Lê Công Trình - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết: Để lập lại nền nếp, trật tự đô thị khu vực xung quanh chợ Khu 6, thời gian tới địa phương sẽ triển khai ra quân chuyên đề, giải quyết triệt để các vi phạm.

Trước mắt, phường duy trì hoạt động tuần tra hàng ngày của tổ liên ngành với tinh thần xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để tạo chuyển biến nhận thức, ý thức tự giác chấp hành cho người dân.