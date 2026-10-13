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Siêu thị mini về nông thôn, tiệm tạp hóa cạnh tranh bằng cách nào?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Bộ Công Thương)

(GLO)- Siêu thị mini ngày càng mở rộng về nông thôn, tạo sức ép cạnh tranh với các tiệm tạp hóa truyền thống. Để giữ khách, các cửa hàng nhỏ cần phát huy lợi thế gần gũi, linh hoạt trong phục vụ, đồng thời đổi mới phương thức kinh doanh và ứng dụng công nghệ.

Việt Nam hiện có khoảng 10.000-11.000 siêu thị mini; con số này được dự báo vượt 30.000 vào năm 2030. Khoảng 70% số siêu thị mini mở mới được khảo sát đặt tại các xã, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường nông thôn.

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Cửa hàng tạp hóa ở nông thôn cần định dạng lại tệp khách hàng phù hợp để duy trì doanh số. Ảnh nguồn internet

Sự phát triển này gắn với nhu cầu mua sắm tiện lợi, hàng hóa đa dạng và bảo đảm chất lượng. Các chuỗi bán lẻ có lợi thế về quy mô nhập hàng, quản lý tập trung và quy trình vận hành chuyên nghiệp.

Theo dự báo được công bố tại hoạt động kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao, tỷ trọng kênh bán lẻ hiện đại có thể tăng từ khoảng 16% năm 2026 lên 20% vào năm 2030. Trong khi đó, kênh bán lẻ truyền thống có thể giảm từ 68% xuống 60%.

Xu hướng này đặt các tiệm tạp hóa trước yêu cầu phải thay đổi để thích ứng, thay vì chỉ dựa vào khách quen như trước.

Với nguồn lực hạn chế, tiệm tạp hóa khó cạnh tranh trực tiếp với siêu thị mini về giá bán và quy mô hàng hóa. Vì vậy, chủ cửa hàng cần tập trung vào những lợi thế sẵn có như vị trí gần khu dân cư, thời gian phục vụ linh hoạt và sự am hiểu nhu cầu khách hàng.

Việc lựa chọn mặt hàng thiết yếu phù hợp với sức mua địa phương, niêm yết giá rõ ràng, bảo đảm nguồn gốc hàng hóa và duy trì chất lượng phục vụ sẽ giúp tạo dựng niềm tin. Một số cửa hàng có thể nhận đơn qua điện thoại, giao hàng trong khu vực hoặc bổ sung hàng theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ là hướng đi cần thiết. Phần mềm quản lý bán hàng giúp theo dõi tồn kho, kiểm soát doanh thu và hạn chế thất thoát. Thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận đơn qua Zalo hoặc mạng xã hội cũng giúp cửa hàng tiếp cận khách hàng thuận tiện hơn.

Ngày 2-7-2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó định hướng hiện đại hóa thị trường và thúc đẩy chuyển đổi số.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ nét, tiệm tạp hóa không nhất thiết phải trở thành siêu thị mini. Điều quan trọng là tổ chức kinh doanh hiệu quả, kiểm soát chi phí, lựa chọn đúng mặt hàng và nâng cao chất lượng phục vụ.

Về lâu dài, sự am hiểu khách hàng, uy tín và khả năng thích ứng sẽ là những yếu tố giúp các cửa hàng truyền thống duy trì sức cạnh tranh khi thị trường bán lẻ nông thôn ngày càng phát triển.

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