Sát hạch lái xe: Hướng đến mục tiêu đánh giá đúng kỹ năng thực tế

(GLO)- Quy định mới về sát hạch, cấp giấy phép lái xe được triển khai từ ngày 1-7 đã tạo bước chuyển trong công tác quản lý người lái xe, theo hướng đánh giá đúng kỹ năng thực tế và nâng cao chất lượng.

Cùng với việc điều chỉnh nội dung thi, ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh, giúp quy trình sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe thuận lợi, minh bạch hơn.

Đổi mới nội dung, nâng chất lượng đánh giá

Ngày 12-7, tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (xã Hòa Hội), kỳ sát hạch đầu tiên sau khi Thông tư số 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an ngày 29-6-2026 quy định về sát hạch, cấp GPLX; cấp, sử dụng GPLX quốc tế có hiệu lực diễn ra nghiêm túc, thuận lợi.

Một trong những thay đổi được nhiều người quan tâm là việc bãi bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (phường Quy Nhơn Đông) tham gia sát hạch GPLX hạng B cho biết: Trước đây, chị từng chứng kiến người thân gặp nhiều áp lực với phần thi mô phỏng nên khá lo lắng.

“Đợt này không còn phải thi mô phỏng nên tôi có thêm thời gian ôn tập lý thuyết và thực hành. Sau khi hoàn thành kỳ sát hạch, tôi còn được cán bộ CSGT hướng dẫn cài đặt VNeTraffic để sử dụng GPLX điện tử, rất thuận tiện” - chị Quỳnh chia sẻ.

Thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (xã Hòa Hội). Ảnh: K.A

Quy định chuyển tiếp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho những trường hợp trước đây chỉ chưa đạt phần thi mô phỏng. Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã rà soát, tổ chức kỳ sát hạch, đồng bộ dữ liệu và cấp số GPLX cho 221 thí sinh đủ điều kiện theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an.

Anh Bạch Thanh Ninh (xã Đak Pơ) là một trong những thí sinh được giải quyết theo quy định chuyển tiếp. Anh cho biết: Tháng 6 vừa qua, anh đã hoàn thành các phần thi sát hạch nhưng chưa được cấp GPLX do chưa đạt bài thi mô phỏng.

“Được công nhận kết quả và cấp GPLX theo quy định mới, tôi rất phấn khởi. Việc không phải thi lại giúp tôi tiết kiệm thời gian, chi phí và sớm có giấy phép để chủ động phục vụ công việc” - anh Ninh chia sẻ.

Theo Phòng CSGT, việc triển khai các quy định mới được thực hiện thống nhất, đúng quy trình, đồng thời bảo đảm quyền lợi đối với các trường hợp thuộc diện chuyển tiếp.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (Phòng CSGT) cho biết: “Việc bãi bỏ bài thi mô phỏng không đồng nghĩa giảm yêu cầu đối với người học lái xe. Mục tiêu là điều chỉnh nội dung sát hạch theo hướng đánh giá đúng năng lực điều khiển phương tiện trong điều kiện giao thông thực tế, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn”.

Bên cạnh đó, tại các trung tâm sát hạch trên địa bàn tỉnh, học viên còn được xem video tuyên truyền về trật tự ATGT, hướng dẫn nhận diện các lỗi thường gặp và kỹ năng xử lý tình huống trước khi bước vào các phần thi. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ quá trình đào tạo.

Chuẩn hóa quy trình, thuận lợi cho người dân

Không chờ đến thời điểm Thông tư số 108/2026/TT-BCA có hiệu lực, Phòng CSGT đã chủ động rà soát toàn bộ quy trình sát hạch, cấp GPLX; phối hợp với các trung tâm sát hạch điều chỉnh phương án tổ chức thi, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, tập huấn cán bộ và đồng bộ hệ thống thiết bị nhằm triển khai thống nhất trên toàn tỉnh.

Theo quy định mới, việc sát hạch được thực hiện theo trình tự bắt buộc; thí sinh chỉ được dự phần thi tiếp theo khi hoàn thành phần thi trước. Ngân hàng câu hỏi lý thuyết cũng được điều chỉnh theo hướng tăng số lượng câu hỏi, bổ sung kiến thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến tội phạm giao thông, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT và kỹ năng phòng ngừa tai nạn. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng học mẹo, thi mẹo.

Công tác sát hạch tại tỉnh Gia Lai được triển khai theo hướng thực chất, minh bạch, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số. Ảnh: K.A

Để đáp ứng yêu cầu này, Phòng CSGT phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh các tuyến phục vụ phần thi lái xe trên đường theo hướng sát thực tế hơn. Nhiều tuyến có giao lộ, đèn tín hiệu, khu dân cư và lưu lượng phương tiện phù hợp được đưa vào sát hạch nhằm đánh giá toàn diện khả năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Đối với mô tô, nội dung sát hạch cũng được bổ sung các tình huống như nhập đường, chuyển hướng, quay đầu, vượt xe... bảo đảm người dự thi được kiểm tra kỹ năng xử lý trong điều kiện giao thông thực tế.

Việc cấp, đổi GPLX tiếp tục được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Hệ thống nhận diện, xác thực thí sinh bằng tài khoản định danh điện tử được triển khai đồng bộ; dữ liệu kết quả sát hạch được cập nhật ngay trên hệ thống. Người có tài khoản VNeTraffic mức độ 2 được tích hợp GPLX điện tử sau khoảng 2 giờ; thời gian đổi GPLX và cấp GPLX quốc tế cũng được rút ngắn còn 2,5 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, việc triển khai các quy định mới phải bảo đảm thống nhất, đúng quy trình, lấy chất lượng người lái xe làm mục tiêu xuyên suốt. Khi công tác đào tạo, sát hạch được thực hiện thực chất, minh bạch, kết hợp hiệu quả với chuyển đổi số, sẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ khâu cấp GPLX.