Chính thức bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch lái xe từ ngày 1-7

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, thí sinh dự sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ không còn phải thực hiện phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.

Quy định mới được Bộ Công an ban hành tại Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA.

Theo quy định hiện hành, thí sinh thi giấy phép lái xe ô tô phải trải qua 4 phần gồm: lý thuyết, mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính, thực hành trong sa hình và thực hành lái xe trên đường. Từ ngày 1-7, bài thi mô phỏng sẽ được bãi bỏ, người dự thi chỉ còn thực hiện các nội dung sát hạch chính theo quy định mới.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc bỏ phần thi này xuất phát từ thực tế nội dung mô phỏng chưa phản ánh đầy đủ các tình huống giao thông ngoài đời sống, một số câu hỏi còn mang tính đánh đố, chưa đánh giá đúng kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.

Bên cạnh đó, Nghị định số 94/2026/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ quy định bắt buộc các trung tâm sát hạch phải trang bị phòng thi mô phỏng và hệ thống thiết bị mô phỏng tình huống giao thông.

Dù giảm một nội dung thi, cơ quan chức năng khẳng định việc sát hạch lái xe sẽ không nới lỏng mà tiếp tục được siết chặt theo hướng thực chất hơn. Nội dung sát hạch được xây dựng nhằm đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của người lái xe, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bảo đảm an toàn giao thông.