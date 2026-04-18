Gia Lai: Tuyên truyền an toàn giao thông trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai trình chiếu video tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) trong các kỳ sát hạch cấp giấy phép giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai trình chiếu video tuyên truyền là giải pháp do Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) chỉ đạo nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học viên.

Thí sinh xem video tuyên truyền về ATGT tại điểm sát hạch thuộc Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Trong ngày đầu tiên, chương trình được triển khai tại 3 điểm sát hạch gồm: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (xã Hòa Hội); Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai (xã Ia Sao); Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe (phường Hội Phú).

Nội dung các video tập trung phản ánh các tình huống giao thông thực tế, nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn và kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông.

Các video được trình chiếu liên tục trên màn hình có âm thanh tại khu vực phòng chờ trước khi bước vào các phần thi, giúp học viên tiếp cận trực quan, dễ ghi nhớ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi và cho từng thí sinh ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phát tờ rơi cho thí sinh tham gia kỳ sát hạch tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ. Ảnh: N.L

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, việc lồng ghép nội dung tuyên truyền vào quá trình sát hạch là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khâu đào tạo.