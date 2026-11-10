Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 5-2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ án mạng, làm 16 người chết. Qua phân tích nguyên nhân, trên 80% số vụ án mạng xảy ra khi đối tượng gây án đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi.

3-1462.jpg
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia, 3 đối tượng Tương, Quân, Wêt đã gây ra vụ án mạng tại đồi thông xã Đak Đoa vào chiều 25-10. Ảnh: Văn Ngọc

Điển hình, chiều 25-10, tại khu vực đồi thông thuộc thôn Tuơh Ktu (xã Đak Đoa), 3 đối tượng gồm Tương (SN 2009), Quân (SN 2007), cùng trú thôn Tuơh Ktu và Wêt (SN 2009, trú tại thôn Dôr 1, xã Đak Đoa) đã dùng dao đâm chết bạn nhậu là Thum (SN 2000, trú xã Đak Đoa). Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi Quân cho rằng Thum nói xấu mình. Sau khi sử dụng rượu, bia, mâu thuẫn ngày càng bị đẩy lên cao, dẫn đến việc các đối tượng dùng hung khí tước đoạt mạng sống của người khác.

Mới đây, chiều 2-11, sau cuộc nhậu, Nguyễn Thế Vũ (SN 1979, trú phường Diên Hồng) đến một quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng ngồi chơi. Tại đây, Vũ gặp ông N.V.B. (SN 1976, trú cùng phường), người cũng có biểu hiện say xỉn. Sau đó, hai người rủ nhau chơi lô tô và xảy ra cãi vã. Vũ chửi ông B. rằng “Say thôi chứ chơi cái gì”. Ông B. chửi lại rồi dùng tay đánh Vũ. Dù được mọi người can ngăn, Vũ vẫn bực tức, chạy vào quán lấy dao đâm một nhát trúng ngực ông B. khiến nạn nhân tử vong do vết thương thấu tim.

Hệ lụy nghiêm trọng từ việc lạm dụng rượu, bia không phải là vấn đề mới, nhưng vẫn là bài toán khó trong công tác phòng ngừa. Theo bác sĩ CK II Đồng Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh (phường Pleiku), việc lạm dụng rượu, bia có thể gây rối loạn tâm thần, dẫn đến hoang tưởng, kích động và mất khả năng kiểm soát hành vi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể trở thành khởi nguồn của các vụ án mạng nghiêm trọng.

Tại xã Đak Đoa, Trung tá Nguyễn Quang Phổ - Trưởng Công an xã - cho biết: Để phòng ngừa các vụ cố ý gây thương tích, giết người liên quan đến việc sử dụng rượu, bia, Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập nhậu nhẹt, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho hay: Qua rà soát các vụ cố ý gây thương tích và giết người trên địa bàn tỉnh thời gian qua, hầu hết đều bắt nguồn từ rượu, bia. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Đặc biệt, khi đã sử dụng rượu, bia, mỗi người cần biết kiềm chế, giữ bình tĩnh trước những va chạm, xung đột phát sinh, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Từ mâu thuẫn nhỏ đến án mạng

Từ mâu thuẫn nhỏ đến án mạng

(GLO)- Thay vì lựa chọn cách giải quyết phù hợp, không ít người lại hành xử nóng nảy, dùng bạo lực, gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng người khác và phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 600 học sinh trường THPT Quốc học Quy Nhơn tham gia phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về an toàn giao thông”

Học sinh trường THPT Quốc học Quy Nhơn tham gia phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về an toàn giao thông”

Pháp luật

(GLO)- Chiều 7-11, hơn 600 học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) được tham gia phiên tòa giả định vụ án “Vi phạm quy định về an toàn giao thông” và “Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ”.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Tin tức

Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

Tin tức

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế; chú trọng thuốc, sản phẩm y tế và hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

null