BAF đầu tư 1.250 tỷ đồng xây nhà máy chế biến thực phẩm tại Gia Lai

(GLO)- Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Bình Định vừa được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai, với tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Hòa Hội (xã Hòa Hội), góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đến giết mổ và chế biến thực phẩm của doanh nghiệp.

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ khởi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1. Ảnh: Hà Duy

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp ngày 26-10-2026, Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai được xây dựng trên 12 ha tại một phần lô D1, Khu công nghiệp Hòa Hội. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.250 tỷ đồng, gồm 108,7 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và phần vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án có quy mô lớn, với công suất giết mổ heo công nghệ cao (thịt mát và thịt nóng) 1,022 triệu con/năm; giết mổ gà 21 triệu con/năm và vịt 5 triệu con/năm.

Nhà máy còn sản xuất các sản phẩm chế biến từ thịt như xúc xích, giò, chả, thịt xông khói, lạp xưởng, với công suất 84.200 tấn/năm; đồng thời chế biến suất ăn công nghiệp, công suất 180 triệu suất/năm.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn I kéo dài từ tháng 10-2026 đến tháng 7-2027, dự kiến khởi công xây dựng nhà máy trong tháng 12-2026.

Các hạng mục chính gồm: cổng, hàng rào, đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, nhà máy giết mổ và pha lóc thịt heo, khu chế biến và sản xuất suất ăn công nghiệp, dự kiến hoàn thành trong tháng 7-2027. Giai đoạn II thực hiện từ tháng 8-2027 đến tháng 8-2028, hoàn thành các hạng mục xây dựng còn lại.

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Bình Định được thành lập ngày 10-9-2026, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng và thuộc sở hữu của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán BAF).

Trong tháng 9-2026, Hội đồng quản trị BAF Việt Nam đã thông qua việc thành lập doanh nghiệp này để triển khai hoạt động chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Việc đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm diễn ra trong bối cảnh BAF đang mở rộng hệ thống chăn nuôi heo công nghệ cao tại Gia Lai. Tháng 7-2026, doanh nghiệp khởi công 2 dự án Hùng Phát Farm và Tấn Phát Farm 2 tại các xã Pờ Tó và Ia Pa. Trước đó, tháng 6-2026, doanh nghiệp khởi công dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1.

Hùng Phát Farm 1 được quy hoạch trên diện tích hơn 55 ha tại xã Pờ Tó, có quy mô 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt, dự kiến cung ứng khoảng 150.000 heo thương phẩm/năm khi vận hành ổn định.

Trước đó, tháng 7-2025, BAF cũng khởi công dự án trang trại Thành Đạt với quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt và dự kiến cung ứng 150.000 heo thương phẩm/năm.

Bên cạnh lĩnh vực chế biến thực phẩm, BAF còn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi tại Gia Lai, gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định, CTCP Chăn nuôi TMC, Công ty TNHH Hòa Phát Bốn, CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Thành Đạt Gia Lai và Công ty TNHH Chăn nuôi Khôi Dương.

Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai được kỳ vọng sẽ bổ sung khâu giết mổ, chế biến vào hệ thống đầu tư của doanh nghiệp tại địa phương, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị Feed - Farm - Food, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi đến chế biến và cung ứng thực phẩm.