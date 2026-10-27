Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

BAF đầu tư 1.250 tỷ đồng xây nhà máy chế biến thực phẩm tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Bình Định vừa được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai, với tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Hòa Hội (xã Hòa Hội), góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đến giết mổ và chế biến thực phẩm của doanh nghiệp.

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ khởi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1. Ảnh: Hà Duy

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ khởi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1. Ảnh: Hà Duy

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp ngày 26-10-2026, Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai được xây dựng trên 12 ha tại một phần lô D1, Khu công nghiệp Hòa Hội. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.250 tỷ đồng, gồm 108,7 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và phần vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án có quy mô lớn, với công suất giết mổ heo công nghệ cao (thịt mát và thịt nóng) 1,022 triệu con/năm; giết mổ gà 21 triệu con/năm và vịt 5 triệu con/năm.

Nhà máy còn sản xuất các sản phẩm chế biến từ thịt như xúc xích, giò, chả, thịt xông khói, lạp xưởng, với công suất 84.200 tấn/năm; đồng thời chế biến suất ăn công nghiệp, công suất 180 triệu suất/năm.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn I kéo dài từ tháng 10-2026 đến tháng 7-2027, dự kiến khởi công xây dựng nhà máy trong tháng 12-2026.

Các hạng mục chính gồm: cổng, hàng rào, đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, nhà máy giết mổ và pha lóc thịt heo, khu chế biến và sản xuất suất ăn công nghiệp, dự kiến hoàn thành trong tháng 7-2027. Giai đoạn II thực hiện từ tháng 8-2027 đến tháng 8-2028, hoàn thành các hạng mục xây dựng còn lại.

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Bình Định được thành lập ngày 10-9-2026, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng và thuộc sở hữu của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán BAF).

Trong tháng 9-2026, Hội đồng quản trị BAF Việt Nam đã thông qua việc thành lập doanh nghiệp này để triển khai hoạt động chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Việc đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm diễn ra trong bối cảnh BAF đang mở rộng hệ thống chăn nuôi heo công nghệ cao tại Gia Lai. Tháng 7-2026, doanh nghiệp khởi công 2 dự án Hùng Phát Farm và Tấn Phát Farm 2 tại các xã Pờ Tó và Ia Pa. Trước đó, tháng 6-2026, doanh nghiệp khởi công dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1.

Hùng Phát Farm 1 được quy hoạch trên diện tích hơn 55 ha tại xã Pờ Tó, có quy mô 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt, dự kiến cung ứng khoảng 150.000 heo thương phẩm/năm khi vận hành ổn định.

Trước đó, tháng 7-2025, BAF cũng khởi công dự án trang trại Thành Đạt với quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt và dự kiến cung ứng 150.000 heo thương phẩm/năm.

Bên cạnh lĩnh vực chế biến thực phẩm, BAF còn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi tại Gia Lai, gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định, CTCP Chăn nuôi TMC, Công ty TNHH Hòa Phát Bốn, CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Thành Đạt Gia Lai và Công ty TNHH Chăn nuôi Khôi Dương.

Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Gia Lai được kỳ vọng sẽ bổ sung khâu giết mổ, chế biến vào hệ thống đầu tư của doanh nghiệp tại địa phương, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị Feed - Farm - Food, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi đến chế biến và cung ứng thực phẩm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Thời sự

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

null