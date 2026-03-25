Vietjet tăng chuyến bay đến/đi tại Cảng Hàng không Pleiku và Cảng Hàng không Phù Cát

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc tăng tần suất khai thác đi/đến tại Cảng Hàng không Pleiku và Cảng Hàng không Phù Cát.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, chủ động phối hợp cung cấp thông tin kịp thời về lịch trình tăng chuyến bay đến/đi tại Cảng Hàng không Pleiku và Cảng Hàng không Phù Cát đến các sở, ban ngành, đơn vị kinh tế và nhân dân địa phương, nhằm thúc đẩy nhu cầu đi lại, phát triển du lịch, thương mại trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Công ty cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet) đã có công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai để thông báo về việc tăng tần suất khai thác đi/đến Quy Nhơn và Pleiku.

Hiện nay, Vietjet đang khai thác 4 đường bay đi/đến tỉnh Gia Lai với tổng tần suất 8-11 chuyến/ngày. Trong đó, đường bay Hà Nội - Quy Nhơn khai thác 2 chuyến/ngày, đường bay TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn khai thác 3-4 chuyến/ngày, đường bay Hà Nội - Pleiku khai thác 2-3 chuyến/ngày, đường bay TP. Hồ Chí Minh - Pleiku khai thác 1-2 chuyến/ngày.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình trạng đặt giữ chỗ hiện nay trên các đường bay kể trên trong thời gian diễn ra các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Vietjet đã chuẩn bị tăng chuyến đi/đến Quy Nhơn và Pleiku, trong trường hợp lượng đặt giữ chỗ tăng nhanh và các chuyến bay có xu hướng hết chỗ, Vietjet sẽ tiến hành triển khai tăng chuyến phục vụ nhu cầu thị trường.