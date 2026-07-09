Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chào xã giao lãnh đạo TP. Tô Châu

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh.

Tiếp đoàn có Phó Thị trưởng TP. Tô Châu Quý Tinh cùng lãnh đạo một số sở trọng yếu của thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) và Phó Thị trưởng TP. Tô Châu Quý Tinh cùng trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo TP. Tô Châu dành cho đoàn công tác của tỉnh Gia Lai. Đồng chí khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước láng giềng hữu nghị, có quan hệ truyền thống lâu đời.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của 2 Đảng, 2 Nhà nước, quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, hai bên đang tích cực thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới; mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao lưu nhân dân, vì lợi ích thiết thực của nhân dân 2 nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai và lãnh đạo TP. Tô Châu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đoàn Bình

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp đó, hợp tác giữa các địa phương của 2 nước cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng, là cầu nối trực tiếp để cụ thể hóa tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước thành các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy hy vọng chuyến thăm và làm việc tại TP. Tô Châu lần này sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, mở rộng kết nối và thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa Gia Lai với Tô Châu nói riêng, tỉnh Giang Tô và các địa phương của Trung Quốc nói chung.

Đồng chí cũng mong muốn lãnh đạo TP. Tô Châu quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai; đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 địa phương tăng cường trao đổi thông tin, kết nối thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả.

Phó Thị trưởng TP. Tô Châu Quý Tinh bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đến thăm, chào xã giao địa phương. Phó Thị trưởng cũng thông tin nhanh đến đoàn một số điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Tô Châu.

Theo đó, thành phố có diện tích 8.657 km2, dân số thường trú khoảng 13 triệu người (giai đoạn 2024-2025) và được đánh giá là thành phố lớn mạnh về kinh tế, công nghiệp. Năm 2025, GDP của Tô Châu đạt 2.770 tỷ NDT, tăng trưởng 5,4%, xếp thứ 6 trong các thành phố của Trung Quốc và khoảng thứ 18 trên thế giới.

Phó Thị trưởng TP. Tô Châu Quý Tinh đánh giá, tỉnh Gia Lai có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào; định hướng phát triển của tỉnh có tính bổ trợ cao với thế mạnh công nghiệp của Tô Châu.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo TP. Tô Châu mong muốn thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác với tỉnh Gia Lai trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, kinh tế số và văn hóa - du lịch.